DGB warnt vor zweiter Corona-Infektionswelle

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich für ein behutsames Vorgehen zur Wiederbelegung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Deutschland ausgesprochen. "Der Gesundheitsschutz muss im Zentrum stehen, um das Risiko einer zweiten Infektionswelle auszuschließen", sagte der DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur am Freitag nach Beratungen von Gewerkschaften und Spitzenverbänden der Wirtschaft mit Kanzlerin Angela Merkel und mehreren Ministern. "Dabei kommt dem Gesundheits- und Arbeitsschutz in den Betrieben, für die die Arbeitgeber eine hohe Verantwortung tragen, besondere Bedeutung zu."

Hoffmann sagte, Kitas und Schulen wieder zu öffnen, werde nur behutsam und schrittweise erfolgen können. "Für betroffene Eltern, die während dieser Zeit die Kinderbetreuung übernehmen müssen und nicht zur Arbeit können, muss eine rasche Lösung für die Lohnfortzahlung gefunden werden."

Kritisch bewertete der DGB-Vorsitzende Lockerungen des Arbeitszeitgesetzes. "Beschäftigte in den systemrelevanten Branchen arbeiten bereits jetzt bis an ihre Belastungsgrenzen, eine Verkürzung der Ruhezeiten und eine Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeiten sind nicht zu verantworten."

Hoffmann sagte weiter, Programme der Bundesregierung zur Stabilisierung der Konjunktur, die in Vorbereitung seien, dürften den strukturellen Wandel angesichts Digitalisierung und Klimawandel nicht vernachlässigen. "Um die Zukunft der industriellen Wertschöpfung in Deutschland und Europa langfristig zu sichern, müssen Innovationen und Investitionen gefördert werden." Besondere Aufmerksamkeit müsse der Sicherung der Liquidität der Kommunen geschenkt werden, die mit zusätzlichen Belastungen bei geringeren Steuereinnahmen konfrontiert seien. "Hierfür wird ein kommunaler Rettungsschirm für die Kommunen dringend benötigt."/hoe/DP/jha