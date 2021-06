DHI Group weitet Aktienrückkauf aus

Die DHI Group, Inc. (ISIN: US23331S1006, NYSE: DHX) wird ihr Aktienrückkaufprogramm um bis zu 12 Mio. US-Dollar ausweiten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit stehen aktuell noch rund 18,7 Mio. US-Dollar für Rückkäufe zur Verfügung. Das Programm läuft bis Juni 2022.

Die DHI Group mit Sitz in New York City ist ein Betreiber von Online-Karriereportalen. Zu den Marken gehören Dice, ClearanceJobs sowie eFinancialCareers. Im ersten Quartal (21. März) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 32,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 36,63 Mio. US-Dollar), wie am 5. Mai berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,67 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 6,55 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 25,68 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 151,83 Mio. US-Dollar (Stand: 23. Juni 2021).

Redaktion MyDividends.de