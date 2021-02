DIALOG SEMICONDUCTOR - Übernahme! Aktienkurs schießt durch die Decke

Dialog Semiconductor PLC - WKN: 927200 - ISIN: GB0059822006 - Kurs: 56,120 € (XETRA)

Der Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor hat sich mit dem japanischen Elektronikunternehmen Renesas auf eine Übernahme geeinigt. Renesas will je Dialog-Aktie 67,50 EUR bezahlen. Dies entspricht 4,9 Milliarden EUR für alle Aktien. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen noch zustimmen.

Diese Meldung ist Auslöser für einen starken Kurssprung in der Vorbörse. Gegen 8.16 Uhr wird die Aktie mit einem Plus von 17,64 % bei 66,02 EUR gegenüber dem Schlusskurs auf L&S gehandelt.

Aus charttechnischer Sicht korrigierte die Aktie in den letzten Jahren in einer großen inversen SKS. Diese tritt hier ausnahmsweise als Fortsetzungsformation in einem Aufwärtstrend auf. Am 13. Januar gelang erstmals ein Tagesschlusskurs über der Nackenlinie dieser Formation. Anschließend kletterte der Aktienkurs des Halbleiterwertes an den Widerstand durch das Hoch aus dem Jahr 2015 bei 53,85 EUR. Nach einem kleinen Rücksetzer auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Juli 2015 durchbrach der Wert am Freitag den Widerstand bei 53,85 EUR und kletterte damit auf den höchsten Stand seit 05. September 2000. Das Allzeithoch liegt bei 76,07 EUR und stammt vom 11. Februar 2000.

Woraus sollte man jetzt achten?

Für die weitere Entwicklung sind Meldungen im Zusammenhang mit der möglichen Übernahme von entscheidender Bedeutung. Sollte es tatsächlich zu einer Übernahme im Bereich um 67,50 EUR kommen, wird der Kurs sehr wahrscheinlich in diesem Bereich festgenagelt werden.

Aus rein charttechnischer Sicht würde der heutige Kurssprung, so er sich bestätigt, allerdings den Ausbruch aus der großen Korrekturbewegung seit Sommer 2015 bestätigen. Und daraus ließen sich Kursziele bei ca. 110 EUR und sogar 190 EUR ableiten.

Nach unten haben die Bullen aus rein charttechnischer Sicht viel Spielraum. Alles oberhalb von 53,85 EUR ist im Zweifelsfalle eher bullisch zu werten. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich wohl erst im Falle eines Bruchs des Aufwärtstrends seit März 2020. Dieser liegt in der laufenden Woche bei ca. 41,15 EUR. Zwischen 53,85 EUR und diesem Trend liegt eine neutrale Zone.

