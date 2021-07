Dialpad führt TruCaaS mit Dialpad Meetings für eine einheitliche Ansicht in die Geschäftskommunikation ein

Die Dialpad Cloud-Kommunikationsplattform bietet immersive Erlebnisse für die Zukunft der Arbeit und ist der einzige Ort für ein wirklich vereinheitlichtes Kommunikationserlebnis

Dialpad Inc., der Branchenführer für KI-gestützte Kommunikation und Zusammenarbeit, kündigte heute einen wirklich einheitlichen Ansatz für Communications as a Service an. Mit der Einführung von Dialpad Meetings bringt das Unternehmen seine Produktpalette sowohl in der Geschäftskommunikation als auch in der Kundenbindung auf einer einheitlichen, ästhetisch zusammenhängenden Plattform mit KI im Mittelpunkt zusammen.

Dialpad Meetings, früher bekannt als UberConference, fügt neue Funktionen hinzu und etabliert die Dialpad Cloud-Kommunikationsplattform als den einzigen Ort für ein wirklich vereinheitlichtes Communications as a Service (TruCaaS)-Erlebnis. Mit einer TruCaaS-Lösung, die über eine einzige Glasscheibe mit einer intuitiven Benutzeroberfläche bereitgestellt wird, hilft Dialpad Kunden, die geschäftliche Zusammenarbeit zu vereinfachen und das wachsende Phänomen der „App-Überlastung“ zu vermeiden.

„Wir bei Dialpad glauben, dass alles möglich ist, wenn die richtigen Leute zusammenkommen, und wir möchten, dass unsere Marke diesen Geist der Verbindung, Zusammenarbeit und Produktivität in dieser neuen Welt der Arbeit von überall widerspiegelt“, sagte Craig Walker, CEO von Dialpad. „Mit den heutigen Ankündigungen setzen wir die Erwartungen an das Kommunikationserlebnis neu, indem wir eine Geschäftskommunikationsplattform aufbauen, die schöner, zugänglicher, einfach zu implementieren und zu verwenden ist – um Unternehmen jeder Größe bei der Gründung, dem Wachstum und der Skalierung zu unterstützen.“

Um die Vision von TruCaaS zum Leben zu erwecken, stellt Dialpad die folgenden Funktionen in seiner einzigen, leistungsstarken Plattform zur Verfügung:

Dialpad Meetings – Die zuverlässige UberConference-Technologie, die Kunden kennen und lieben, mit einem neuen Look und einer Reihe von Funktionen, darunter: Videokonferenzen in HD-Qualität für ein Erlebnis im Raum Real-time Voice Intelligence (Vi™) bietet Live-Notizen und automatisierte Transkriptionsanalysen, sodass sich die Teilnehmer auf das Gespräch konzentrieren können und sicherstellen, dass wichtige Momente nicht verpasst werden. Starten Sie Dialpad-Meetings von jeder Direktnachricht, Gruppennachricht oder jedem Kanal in der Dialpad-App und nehmen Sie daran teil. Da Dialpad Meetings nativ in die Plattform integriert ist, müssen Benutzer nicht mehrere Registerkarten oder Fenster verwalten. Emoji-Reaktionen und -Ausdrücke bauen soziale Verbindungen zu Teammitgliedern auf und geben Feedback in Echtzeit ohne Unterbrechungen.

Dialpad Channels – Dialpad Channels bietet Teams mit einem Klick ein „leichtes“ Kollaborationstool für schnelle Text- und/oder Audiogespräche. Durch die Bereitstellung eines Raums für informelle Chats, Bürozeiten und andere Gespräche in der Küche bekämpft Dialpad Channels die Ermüdung von Videokonferenzen und reduziert den Bedarf an formellen 30-Minuten-Meetings.

– Dialpad Channels bietet Teams mit einem Klick ein „leichtes“ Kollaborationstool für schnelle Text- und/oder Audiogespräche. Durch die Bereitstellung eines Raums für informelle Chats, Bürozeiten und andere Gespräche in der Küche bekämpft Dialpad Channels die Ermüdung von Videokonferenzen und reduziert den Bedarf an formellen 30-Minuten-Meetings. Mobile Bildschirmfreigabe – Dialpad-Benutzer können jetzt ihre Bildschirme bei Telefonanrufen freigeben, unabhängig davon, ob jeder Dialpad-Benutzer ist oder nicht. Sie müssen kein offizielles Meeting vereinbaren oder in eine Telefonkonferenz einsteigen, um Probleme schnell zu lösen, an Projekten zusammenzuarbeiten oder virtuelle Rundgänge durchzuführen.

– Dialpad-Benutzer können jetzt ihre Bildschirme bei Telefonanrufen freigeben, unabhängig davon, ob jeder Dialpad-Benutzer ist oder nicht. Sie müssen kein offizielles Meeting vereinbaren oder in eine Telefonkonferenz einsteigen, um Probleme schnell zu lösen, an Projekten zusammenzuarbeiten oder virtuelle Rundgänge durchzuführen. Globale Verfügbarkeit – Dialpad Meetings ist über die Dialpad-Plattform mit Konnektivität in 49 Ländern verfügbar.

Nachdem Dialpad 2012 TechCrunch Disrupt NYC für UberConference gewonnen und die Work-from-anywhere-Bewegung angestoßen hat, revolutioniert Dialpad eine Branche, die auf veraltetem Denken basiert. Als Teil dieser Vision und im Einklang mit seinem TruCaaS-Ansatz startet Dialpad seine Kampagne „Work Beautifully“, um den hybriden Arbeitsplatz weiter zu unterstützen und zu ermöglichen.

„Work Beautifully ist das große Konzept, das die Marke Dialpad und die Produkte anstreben. Unsere Talk-, Messaging-, Meeting- und Contact Center-Produkte funktionieren nicht nur wunderbar, sie ermöglichen es anderen auch, wunderbar und kollaborativ zusammenzuarbeiten“, sagte Morgan Norman, Chief Marketing Officer, Dialpad. „Diese kühne, neue visuelle Identität würdigt die bahnbrechende Geschichte von Dialpad, seine Innovationsgeschichte in der Kommunikation und ist tief in den Kernwerten des Unternehmens verwurzelt: das Richtige tun, jede Stimme zählt und Erlebnis zuerst.“

Die Zukunft der Arbeit wird nicht durch den Standort von Mitarbeitern oder Kunden eingeschränkt, sondern ist grenzenlos; wird durch KI für jede Erfahrung ermöglicht und nahtlos in die Zusammenarbeit und Gestaltung von Mitarbeitern integriert. Unternehmen, die von überall aus arbeiten und die Mitarbeiter- und Kundenerfahrung mit KI verbessern, haben einen erheblichen Vorteil gegenüber denen, die an veralteten Kommunikations-, Kollaborations- und Produktivitätsmodi festhalten. Die neue Version von Dialpad mit integriertem Talk, Messaging, Meetings und Contact Center – alles mit KI für jede Erfahrung – kommt im richtigen Moment, um Unternehmen zu helfen, in dieser post-pandemischen Welt der Arbeit von überall aus erfolgreich zu sein.

„Work Beautifully bedeutet Einfachheit und Leichtigkeit. Dialpad macht sogar Notizen und transkribiert Anrufe für uns. Es ist dieser fließende Zustand, in dem sich Arbeit nicht mehr wie Arbeit anfühlt“, sagte Chad Pierce, Head of Building Technology, WeWork. „Dialpad macht es unseren Teams leicht, in der Nähe zu bleiben, wo immer die Arbeit sie findet, und gibt unseren Teams die Möglichkeit, von überall auf der Welt zusammenzuarbeiten.“

Zusätzliche Quellen

Soziale Netzwerke:

Über Dialpad

Dialpad ist die führende Cloud-Kommunikationsplattform für Gespräche, Messaging, Meetings und Contact Center in einer einzigen schönen App. Die Plattform von Dialpad bietet KI für jedes Mitarbeiter- und Kundenerlebnis durch Echtzeit-Transkriptionen, Live-Agenten-Coaching und Stimmungsanalysen. Mehr als 73.000 der weltweit innovativsten Unternehmen, darunter Domo, Motorola Solutions, Netflix, Splunk, Stripe, T-Mobile, Twitter, Uber und WeWork verwenden Dialpad, um sich zu verbinden und zusammenzuarbeiten. Dialpad wird von den weltweit führenden Investoren unterstützt, darunter Amasia, Andreessen Horowitz, Felicis Ventures, GV, ICONIQ Capital, OMERS Growth Equity, Salesforce Ventures, Scale Ventures, Section 32, SoftBank Corp., T-Mobile Ventures und Work-Bench. Besuchen Sie www.dialpad.com für weitere Informationen und um eine Demo anzufordern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210714005447/de/

Gavin Gustafson

gavin@dialpad.com 801 255 9915