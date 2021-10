Dialpad stärkt seine europäische Marktexpansion mit Workair-Partnerschaft

Die Partnerschaft mit einem führenden Channel-Partner in Irland ermöglicht es Dialpad, den massiv wachsenden Markt für Geschäftskommunikation zu erschließen

Dialpad Inc., der Branchenführer für KI-gestützte Kommunikation und Zusammenarbeit, gab heute seine Partnerschaft mit Workair, einem führenden Anbieter von Telefonsystemen für Unternehmen und Kontaktcenter-Lösungen in Irland, bekannt. Die Partnerschaft zwischen Dialpad und Workair wird Workair in die Lage versetzen, die steigende Nachfrage nach Cloud-Kommunikationslösungen mit Dialpad®, der einzigen Plattform für ein echtes Unified Communications as a Service (TrueCaaS™)-Erlebnis, zu decken. Einfach zu implementieren, auf jedem Gerät verfügbar und mit Voice Intelligence (Vi™) gesichert, um ein durchsuchbares Archiv jedes Anrufs zu erstellen, verbessert Dialpad die Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern, die von überall aus arbeiten.

„Workair bringt seit jeher die neuesten Geschäftstelefon- und Kontaktcenter-Produkte nach Irland. Die Aufnahme von Dialpad stärkt unser Produktportfolio um einen hochmodernen Cloud-Anbieter, dem einige der innovativsten Unternehmen wie Uber, Stripe und WeWork vertrauen“, sagte Stephen Mackarel, Managing Director von Workair. „Dialpad ist eine KI-gestützte Cloud-Kommunikationsplattform, die eine vollständige Palette moderner Geschäftskommunikationsanforderungen abdeckt, einschließlich Sprache, Messaging, Meetings, Videokonferenzen und Kontaktcenter, die es Mitarbeitern ermöglicht, von überall und auf jedem Gerät sicher auf einer einzigen Plattform zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, Dialpad bei Workair und in Irland begrüßen zu dürfen.“

Dialpad ist der einzige Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS)- und Contact Center as a Service (CCaaS)-Funktionen, die von einer Enterprise-Cloud-Plattform als echte Unified Communications-Lösung bereitgestellt werden. Alles über eine Plattform und eine App zum Antippen bietet TrueCaaS Geschäftskommunikations- und Kollaborationsangebote der Enterprise-Klasse für Unternehmen jeder Größe. Mit einer einheitlichen Lösung, die über eine einzige Glasscheibe mit einer intuitiven Benutzeroberfläche bereitgestellt wird, hilft Dialpad Kunden, die geschäftliche Zusammenarbeit zu vereinfachen und das wachsende Phänomen der „App-Überlastung“ zu vermeiden. Die Produkte von Dialpad wurden für die Remote-Mitarbeiter von heute und morgen entwickelt und bieten verteilten Mitarbeitern ein nahtloses Erlebnis für eine produktive Zusammenarbeit.

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Workair und freuen uns darauf, die disruptive Cloud-Kommunikationsplattform von Dialpad noch mehr Unternehmen auf dem irischen Markt zugänglich zu machen“, sagte Mike Kane, Senior Vice President, Channel Sales, Dialpad. „Da Dialpad schnell auf dem EMEA-Markt expandiert, wird uns die Partnerschaft mit Workair voranbringen und auf unserer Dynamik aufbauen, um die Wachstumserwartungen zu übertreffen.“

Zusätzliche Quellen

Entdecken Sie, wie Dialpad KI nutzt, um UCaaS und CCaaS zu vereinen.

Lesen Sie mehr über die Erfahrungen von Enova Energy mit Dialpad.

Erfahren Sie, warum Dialpad ein wichtiger Player im IDC MarketScape ist: Weltweite UCaaS-Dienstleister für KMU und Unternehmen 2021 Vendor Assessments

Soziale Netzwerke:

Über Dialpad

Dialpad ist der weltweit führende Anbieter von KI-Kommunikation für Unternehmen und verändert die Zusammenarbeit der Welt. Dialpad-Kunden profitieren von einer wirklich einheitlichen Geschäfts- und Kundenkommunikation, einschließlich eines Cloud-Business-Telefonsystems, Text- und Teamnachrichten, Videokonferenzen und dem weltweit fortschrittlichsten KI-Kontaktcenter – alles in einer schönen App. Mehr als 7.000 innovative Marken und Millionen von Menschen verwenden Dialpad, um ihre Teams von überall aus zu verbinden, darunter Motorola Solutions, Netflix, T-Mobile, Twitter, Uber und WeWork. Besuchen Sie www.dialpad.com für weitere Informationen sowie eine Demo.

Über Workair

Workair wurde 2016 gegründet und basiert auf mehr als 30 Jahren Erfahrung in Kommunikation und Technologie. Die Business-Telefonsysteme und Call-Center-Lösungen von Workair bieten eine vollständige Service-Lösung, von der Management, Mitarbeiter und Kunden profitieren. Die Kombination von Sprache, Video, Messaging, Integrationen und Analysen auf einer einzigen Plattform verändert die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren. Workair hat sich mit weltweit führenden Anbietern von Kommunikationslösungen zusammengetan, um das beste System bereitzustellen, das auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten werden kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211026006225/de/

Ansprechpartner Medienvertreter: Gavin Gustafson

gavin@dialpad.com +1801 255 9915

Karen Daly

karend@workair.ie +385 1 582 6009