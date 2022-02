DIC Asset: Angebot für VIB Vermögen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research plant die DIC Asset AG, 51 Prozent der Anteile des Logistikspezialisten VIB Vermögen zu einem Preis von 51 Euro je Aktie zu übernehmen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.Nach Analystenaussage wolle DIC mit der Transaktion das Profil im Logistikbereich weiter schärfen. Bereits seit vielen Jahren gehöre das Unternehmen bei hochwertigen Büroliegenschaften zu den führenden deutschen Adressen. Da es sich bei VIB Vermögen um eine Aktie aus dem Freiverkehr handele, habe DIC schon rund 10 Prozent der Anteile an VIB erworben. Laut SRC sei es der Plan des DIC-Managements, mittelfristig hinter Aroundtown einen zweiten deutschen Champion im Bereich Commercial Real Estate aufzubauen, der nach einer erfolgreichen Übernahme über einen eigenen Bestand von nahezu 4 Mrd. Euro verfüge.Nach Meinung der Analysten entspreche der gebotene Preis von 51 Euro einem Portfolio Yield von 4,5 bis 4,6 Prozent. In Anbetracht der genannten Argumente und der enormen Nachfrage im Logistikbereich erscheine dem Analystenteam eine etwas tiefere Yield Range von 4,0 bis 4,2 Prozent eher angemessen. Dies entspreche dann eher einer Fair Value Range für die VIB-Aktie von 54 bis 58 Euro. Momentan gehe SRC davon aus, dass DIC den bereits erworbenen Bestand an VIB Vermögen zwar weiter ausbauen könne, aber es vielleicht bei dem angebotenen Kaufpreis nicht zu einer Mehrheit reichen werde. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 24,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.02.2022, 10:45 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 02.02.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DIC_1Feb2022.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A1X3XX4