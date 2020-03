DIC Asset: Starke Gewinnsteigerung 2019

SRC Research hat die Coverage für die DIC Asset AG aufgenommen und sieht für das in Frankfurt ansässige Immobilienunternehmen Kurspotenzial bis 23,00 Euro. DIC zähle laut den SRC-Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl zu den führenden Investoren im Bereich gewerblicher Immobilien in Deutschland und habe im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die relevanten Kennzahlen deutlich verbessert.

Nach Analystenaussage seien die Assets under Management 2019 um rund 35 Prozent auf 7,6 Mrd. Euro (GJ 2018: 5,6 Mrd. Euro) gestiegen und der FFO habe sich sogar um 40 Prozent auf 95 Mio. Euro (GJ 2018: 68 Mio. Euro) verbessert. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei um fast 70 Prozent auf 80,9 Mio. Euro (GJ 2018: 47,7 Mio. Euro) geklettert. Für 2020 und die Folgejahre rechne das Analystenteam mit einem starken, profitablen Wachstum bei Eigenbestand und Drittgeschäft.

Im Rahmen einer Sum of the Parts-Bewertung habe SRC den Eigenbestand mit dem EPRA Net Disposal Value angesetzt, der bereits für einen Wert von etwas über 15,00 Euro je Aktie stehe. Das Institutional Business bewerte SRC mit einem DCF-Modell oder alternativ mit einem EBITDA Multiple-Ansatz. Daraus ergebe sich ein Fair Value von etwa 8,00 bis 9,50 Euro je Aktie. Somit liege der faire Wert zwischen 23,00 und 25,00 Euro. In der Folge starten die Analysten die Coverage mit einem Kursziel von 23,00 Euro und dem Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.03.2020, 15:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 05.03.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DIC_5March2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

DIC Asset AG - ISIN: DE000A1X3XX4