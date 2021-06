DIC Asset: Zielerreichung in Sicht

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG jüngst 2 Objekte in München mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 635 Mio. Euro erworben. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.Nach Analystenaussage solle das Closing der beiden Transaktionen im laufenden Monat erfolgen. Demnach steige der Wert der Assets under Management auf 11,4 Mrd. Euro. Mit einem Transaktionsvolumen von 900 Mio. Euro seit Jahresbeginn befinde sich das Unternehmen somit auf sehr gutem Kurs, das angestrebte Ankaufsvolumen von 1,2 bis 1,8 Mrd. Euro für das Gesamtjahr zu erreichen. Es sei laut SRC zudem nicht überraschend, wenn das geplante Volumen sogar übertroffen werde. Dies treffe besonders auf das Commercial Portfolio zu, bei welchem sich das Unternehmen mit derzeit rund 170 Mio. Euro bereits nahezu am unteren Ende des Ziels für 2021 von 200 bis 300 Mio. Euro befinde. Mit der Meldung habe die Gesellschaft den guten News Flow fortgesetzt und einen weiteren Schritt in Richtung der Gesamtjahresziele und dem mittelfristigen Ziel der Assets under Management von 15 Mrd. Euro gemacht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 22,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.06.2021, 16:05 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 08.06.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/DIC_8June2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A1X3XX4