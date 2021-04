Dickes Umsatzplus für US-Einzelhändler - Barschecks der Regierung fördern Kauflust

Washington (Reuters) - Die US-Einzelhändler haben im März ein unerwartet dickes Umsatzplus eingefahren.

Die Einnahmen stiegen um 9,8 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 5,9 Prozent gerechnet - nach einem Umsatzminus von 2,7 Prozent im Februar. Beflügelt wurde die Konsumlust der Bürger auch durch das billionenschwere Pandemie-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden, das unter anderem Einmalschecks in Höhe von 1400 Dollar für Millionen Amerikaner umfasst.

"In den USA herrscht Konsumrausch", so die Einschätzung von VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel. Die Verteilung der staatlichen Schecks und die deutliche Lockerung von Eindämmungsmaßnahmen regten den privaten Verbrauch an. Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf sieht die Einzelhandelszahlen als gutes Omen: Es sei mit einem "kräftigen Konsumwachstum" zum Ende des ersten Quartals zu rechnen. Die Notenbank Fed werde sich dennoch nicht unter Druck sehen, schon bald von ihrem sehr lockeren Kurs abzuweichen.