Die 1. Aktie auswählen: 3 Qualitätsmerkmale für den 2. Blick!

Die erste Aktie auszuwählen ist schwierig, bestimmt kennst du jedoch das eine oder andere Qualitätsmerkmal, auf das du achten möchtest. Es ist stets ratsam, auf Unternehmen und Produkte zu setzen, die man kennt. Sowie auch einen kleinen Zeh in den volatilen Aktienmarkt zu stecken. Ob Wachstumsaktien für den Anfang das Richtige sind? Bestimmt nicht für jeden Investor.

Es existieren jedoch auch andere Qualitätsmerkmale, wenn man jetzt die erste Aktie auswählen möchte. Heute wollen wir drei an der Zahl in den Fokus rücken, die selbst für erfahrene Investoren immer wieder besonders relevant sind.

Die erste Aktie auswählen: Mit Ökosystem!

Müsste ich die erste Aktie jetzt auswählen, so würde ich inzwischen vor allem auf eines achten: das Ökosystem. Dabei würde ich zunächst eine Produktebene verlassen. Produkte können zwar eine starke Marke besitzen. Aber ein Ökosystem ist mehr als bloß Markenbindung. Häufig geht es hierbei um Verhaltensweisen, die prägender sind.

Wir können Ökosysteme bei vielen Aktien entdecken, aber vor allem bei Tech-Aktien. Egal ob Streaming, Zahlungsdienstleister, E-Commerce-Aktien oder andere Tech-Bereiche: Ein Ökosystem existiert immer. Idealerweise sollte es so beschaffen sein, dass es mit hohen Wechselkosten verbunden ist, es zu verlassen. Auch hier kann man sich stets selbst für den Anfang fragen, warum man genau auf einen Service setzt. Und warum man nicht gewillt ist, diesen Kosmos zu verlassen.

Ökosysteme, beziehungsweise ein funktionierender Kosmos, wäre das erste Qualitätskriterium, das auf meiner Liste stünde. Für einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz ist das gewiss ein entscheidendes Merkmal. Oder: kann es für eine solide Rendite sein.

Doch Produkte im Fokus? Das, worauf man nicht verzichtet

Wenn man doch lieber ein gewisses Produkt bei seinem ersten Aktienkauf in den Vordergrund rücken möchte, so ist auch das möglich. Die erste Aktie auszuwählen, ist im defensiven Dividendenbereich sehr häufig damit verbunden. Getränke, Lebensmittel oder Hygieneprodukte sind eben in der Regel sehr greifbar.

Auch hier kann man in gewisser Weise auf Ökosysteme setzen. Schließlich gibt es Konzerne, die über sehr breite Produktportfolios verfügen. Aber auch andere Qualitätsmerkmale sind möglich, auf die man setzen kann. Schließlich gibt es gewisse Produkte oder Marken, auf die man bei seinem eigenen Einkauf nicht verzichtet. Und auf die vermutlich auch andere nicht verzichten.

Das sind ebenfalls Qualitätsmerkmale, die ich bei meinem ersten Aktienkauf berücksichtigen würde. Zugegebenermaßen trifft das eher bei defensiveren und reiferen Aktien zu. Aber trotzdem: Es kann für die Rendite, die Preissetzungsmacht und beispielsweise auch bei der Inflation von entscheidender Bedeutung sein.

Erste Aktie auswählen: Halte dich an Wachstumsmärkte

Das Unternehmen selbst ist wichtig, wenn man die erste Aktie auswählen möchte. Entsprechend finden wir hier entscheidende Qualitätsmerkmale. Allerdings ist auch das nicht alles: Der Wachstumsmarkt ist ebenfalls relevant. Idealerweise sollte es hier kein rückläufiges Volumen geben. Ansonsten sind häufig Wettbewerb und Preiskämpfe sowie oft auch lediglich operative Stagnation die Folge.

In einen Wachstumsmarkt zu investieren, hat den entscheidenden Vorteil, dass es Wachstum gibt und dadurch mehr Möglichkeiten für Unternehmen. Zwar sollte man sich auch hier überlegen, was ein gewisses Unternehmen und eine Aktie besonders macht. Trotzdem: Auch der Markt verdient etwas Fokus.

