Die 1 große Sache, die im Q1 Quartalsbericht von Disney (fast) fehlt

Nach fast allen Maßstäben hatte Walt Disney ein hervorragendes erstes Quartal 2022. Da die Entbehrungen der Pandemie zurückgingen, stiegen die Einnahmen und die Rendite immer weiter. Die Schließungen der beliebten Themenparks des Unternehmens scheinen der Vergangenheit anzugehören, und der Streaming-Dienst Disney+ gewinnt Millionen von Abonnenten hinzu.

Entgegen dem allgemeinen Börsentrend haben sich die Disney-Aktien seit der Bekanntgabe der Ergebnisse Anfang Februar sehr gut entwickelt. Als Aktionär bin ich dafür sehr dankbar, aber es gibt einen Punkt, der in dem sonst so glänzenden Quartalsbericht nicht erwähnt wurde.

Ausschüttungspause

Dieser Punkt war die Dividende. In der gesamten, fast 20-seitigen Gewinnmitteilung von Disney zum ersten Quartal taucht eine Variation dieses Wortes genau einmal auf…

(„Das Management ist der Ansicht, dass Informationen über den freien Cashflow den Anlegern einen wichtigen Einblick in die Barmittel geben, die für die Bedienung von Schuldverpflichtungen, für strategische Übernahmen und Investitionen sowie für die Zahlung von Dividenden oder den Rückkauf von Aktien zur Verfügung stehen.“ Das ist kein Scherz, Leute).

Als Aktionär muss ich mir Sorgen darüber machen, dass The Mouse die Dividende fast völlig außer Acht lässt.

Die Dividende war zwar nie der wichtigste Grund für Anleger, Aktien zu kaufen, und Disney war als Dividendenwert nicht besonders bekannt, aber es war wichtig. Das Unternehmen war einer der beständigsten und zuverlässigsten Dividendenzahler im Unterhaltungssektor und schüttete über 40 Jahre lang regelmäßig eine Dividende aus, bevor sie Mitte 2020 eingestellt wurde. Eine regelmäßige Ausschüttung macht jede Aktie attraktiver, unabhängig von ihrem zugrunde liegenden Wert.

Und obwohl Disney heutzutage der 300-Pfund-Gorilla der Unterhaltungsbranche ist, gibt es noch andere große Unternehmen in diesem Sektor, die Anleger kaufen können, und nicht wenige davon zahlen Dividenden.

Paramount Global zum Beispiel hatte seine Schwierigkeiten, besitzt aber eine riesige Contentbibliothek, die seinen Streaming-Dienst Paramount+ zu einem größeren Gewinner machen könnte, wenn er überzeugender vermarktet wird. Die Dividendenrendite des Unternehmens ist mit 3,5 % relativ hoch. Die Rendite von Comcast ist mit 2,3 % zwar geringer, aber auch dieses Unternehmen verfügt über einen gut ausgestatteten Streaming-Dienst (Peacock) und macht wie Disney mit dem Betrieb beliebter Themenparks gutes Geld.

Ein Tabuthema?

Glücklicherweise besteht kaum die Möglichkeit, dass Disney seine Dividende für immer aussetzen wird. Die Anleger sprechen immer wieder darüber, auch wenn das Management das Thema in letzter Zeit in den offiziellen Mitteilungen des Unternehmens ausklammert. Nicht wenige Experten spekulieren, dass die Dividende noch in diesem Jahr wieder eingeführt wird. Mein Fool-Kollege Parkev Tatevosian weist darauf hin, dass das Unternehmen mehr als genug Geld in der Kasse hat, um dies zu tun, wenn es das möchte.

Die letzte offizielle Verlautbarung scheint die Bemerkung von CEO Bob Chapek vom Oktober letzten Jahres zu sein, dass die Wiedereinführung der Dividende etwas sei, das „in ferner Zukunft“ erfolgen könnte. Das ist nicht sehr beruhigend, Bob.

Disney ist ein sehr kluges Unternehmen, das weiß, wie man ein Monstergeschäft aufbaut und seine bereits beachtlichen Bemühungen ausbaut. Es hat auch ein gutes Gespür dafür, was die Aktionäre wollen, auf deren Wunschliste die zuverlässigen Ausschüttungen ganz oben stehen. Ich denke, das Unternehmen wird die Dividende eher früher als später wieder einführen. Ich wünschte nur, das Unternehmen würde ein wenig lauter über seine Pläne sprechen.

Dieser Artikel wurde von Eric Volkman auf Englisch verfasst und am 27.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

