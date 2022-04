Die 3 besten Aktien für künstliche Intelligenz zum Kauf im April

Upstart mischt die Kreditbranche mit einer besseren Lösung auf.

Microsoft ist wieder einmal ein Innovator, indem es sich auf Entwickler konzentriert.

JPMorgan Chase nutzt die Technologie, um die meisten Bereiche seines Geschäfts zu optimieren.

Wichtige Punkte

So gut wie jeder weiß, dass künstliche Intelligenz (KI) in vielen Bereichen unseres Lebens Einzug hält. Was die meisten Menschen meinen, wenn sie von KI sprechen, ist eigentlich maschinelles Lernen (ML) - der Einsatz von Algorithmen, die die Art und Weise nachahmen, wie Menschen Informationen aufnehmen und nach und nach lernen, genauere Vorhersagen zu treffen. Einige Unternehmen machen das besser als andere.

Drei, die das gut machen, werden derzeit zu attraktiven Bewertungen gehandelt. Upstart (WKN: A2QJL7, -1,04 %), Microsoft (WKN: 870747, -0,31 %) und JPMorgan Chase (WKN: 850628, 1,90 %) sind alle Marktführer, die stark in KI-Innovationen investieren. Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, um Aktien zu kaufen. Hier ist der Grund dafür.

1. Upstart

Upstart versucht, den Kreditscore abzuschaffen. Genauer gesagt will das Unternehmen beweisen, dass das traditionelle Instrument zur Bewertung von Kreditentscheidungen überholt ist. Das Unternehmen nutzt KI und ML, um Banken dabei zu helfen, potenzielle Kreditnehmer besser einzuschätzen. Wenn Banken Kunden finden können, die nach traditionellen Modellen als riskant eingestuft würden, es aber nicht sind, können sie ihre Einnahmen steigern, ohne dass es zu mehr Zahlungsausfällen kommt. Es ist, als ob man einen völlig unerschlossenen Markt direkt vor der Nase entdeckt.

Bisher hat es funktioniert. Die Partnerschaft mit Upstart hat es den Banken ermöglicht, mehr Kreditnehmern zu einem niedrigeren Zinssatz Kredite zu gewähren. Das ist großartig für alle. Aus diesem Grund hat das Consumer Financial Protection Bureau einen No-Action Letter herausgegeben, der die Vorgehensweise des Unternehmens absegnet.

Upstart erweitert den Zugang zu Krediten, insbesondere für Menschen mit begrenzter Kreditvorgeschichte. Die Tests der Behörde ergaben, dass Antragsteller unter 25 Jahren eine 32 % höhere Wahrscheinlichkeit hatten, einen Kredit zu erhalten. Sie waren nicht riskant, sie hatten nur in der Vergangenheit nicht genug Kredite aufgenommen, um die Kreditbüros zu überzeugen.

Das Modell verwendet mehr als 1.500 Variablen und gleicht die von der Bank gewünschten Gebühren und das akzeptable Risiko mit dem Betrugspotenzial des Antragstellers, der vorzeitigen Rückzahlung und anderen Ergebnissen ab. Es hat sich seit 2014 kontinuierlich verbessert. Das war zwei Jahre nach der Gründung von Upstart durch Dave Girouard, eine ehemalige Führungskraft bei Google und Apple.

Das Unternehmen war bisher sehr erfolgreich. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 264 %. Und das Unternehmen erwirtschaftete sowohl Gewinne als auch freien Cashflow. Es erwartet, dass es in diesem Jahr das Gleiche tun wird, während der Umsatz um mindestens 65 % steigen soll.

Trotzdem liegt die Aktie 75 % unter ihrem Höchststand. Sie ist eine der vielen Hyperwachstumsaktien, die in diesem Jahr unter die Räder gekommen sind. Für Anleger, die ein gewisses Maß an Volatilität verkraften können, könnte der aktuelle freie Cashflow ein guter Anhaltspunkt sein, um die Aktie in ein diversifiziertes Portfolio aufzunehmen.

UPST Kurs-Cashflow-Verhältnis, Daten von YCharts

2. Microsoft

Mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar und 125 Mrd. US-Dollar an Barmitteln in der Bilanz ist es nur logisch, dass dieser Tech-Titan massiv in künstliche Intelligenz investiert. Das Unternehmen, das für seine Produktivitätssoftware, Cloud-Dienste und Spiele bekannt ist, liegt mit mehr als 2.200 KI-Patenten nach IBM (und vor Alphabets Google) an zweiter Stelle.

Microsoft ist fest entschlossen, führend bei KI zu werden. Zwei der fünf Produktentwicklungsgruppen - Cloud und KI sowie KI und Forschung - konzentrieren sich auf die Anwendung der Technologie. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Entwickler. Letztes Jahr kaufte Microsoft das beliebte Open-Source-Code-Repository GitHub für 7,5 Mrd. US-Dollar. Und mit dem Azure Machine Learning Studio und der Workbench zur Erstellung von ML-Modellen macht Microsoft jeden Entwickler zum KI-Profi.

Microsoft setzt KI auch ein, um weiter in den Gesundheitsbereich vorzudringen. Kürzlich hat Microsoft die Übernahme von Nuance Communications abgeschlossen, einem großen Anbieter von Voice-to-Text-Software für den Gesundheitsbereich. Ein Beispiel für die Anwendung dieser Technologie ist die Unterstützung der Krebsforschung durch das Unternehmen. Es setzt ML und NLP ein, um Onkologen dabei zu helfen, einen personalisierten Behandlungsplan zu erstellen, indem es alle verfügbaren Forschungsergebnisse und Daten durchforstet. Außerdem wird ML mit Radiologen zusammengebracht, um das Wachstum von Tumoren besser zu verstehen.

Die Aktie ist zwar kein Schnäppchen, aber sie wird im unteren Bereich des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KUV) gehandelt, das zu Beginn der Pandemie angelegt wurde. Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr, das im Juni endet, einen Gewinn von 9,34 US-Dollar pro Aktie. Das bedeutet, dass der aktuelle Aktienkurs von 300 US-Dollar das niedrigste Kurs-Umsatz-Verhältnis seit der anfänglichen Erholung vom Coronavirus-Ausverkauf darstellt. In einem turbulenten Markt ist es schwer, ein zuverlässigeres Unternehmen zu finden, das immer noch Spitzentechnologie produziert.

Microsoft Kurs-Gewinn-Verhältnis, Daten von YCharts

3. JPMorgan Chase

Abgesehen von einem Standardsatz erwähnt das größte Finanzinstitut der USA im jüngsten Jahresbericht bei der Securities and Exchange Commission weder KI noch ML. Das heißt aber nicht, dass KI nicht ein wichtiger Teil der Strategie der Bank ist. Das Unternehmen ist in den Bereichen Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Verbraucherkredite, Kreditkarten, Vermögensverwaltung und mehr tätig. Das erzeugt eine Menge Daten. Und um das Beste aus diesen Daten herauszuholen, muss die Bank ihren Mitbewerbern voraus sein.

Die Bank setzt KI und ML ein, um die Preise von Geschäften zu ermitteln, Anomalien bei den Ausgaben zu entdecken und Betrug aufzudecken, Forschungsmethoden zu bewerten und Portfoliomanager dabei zu unterstützen, neue Informationen bestmöglich zu verarbeiten. Das Unternehmen setzt KI auch ein, um Kundenanfragen besser zu verstehen und intelligente Hilfe anzubieten, um den Kundenservice zu verbessern.

Die Aktie ist seit der Finanzkrise 2008 bis 2009 in fast jedem Zeitrahmen hinter dem S&P-500-Index zurückgeblieben. Niedrige Zinssätze sind nicht gut für Banken. Und auch wenn die Zinsen jetzt schnell steigen, führte die Kombination aus Inflation, geopolitischer Instabilität und höheren Eigenkapitalanforderungen zu einem relativ düsteren Ausblick im jährlichen Aktionärsbrief von CEO Jamie Dimon.

Da das Kurs-Buchwert-Verhältnis von JPMorgan trotz deutlich höherer Gewinne wieder in der Nähe des Niveaus vor der Pandemie liegt, ist es an der Zeit, genau hinzusehen.

JPM Kurs-Buchwert-Verhältnis, Daten von YCharts

Wenn man bedenkt, dass die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs liegt, sieht sie wie ein Schnäppchen aus. Wenn du schon immer Aktien der Blue-Chip-Bank mit einer 3%igen Dividende kaufen wolltest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

Der Artikel Die 3 besten Aktien für künstliche Intelligenz zum Kauf im April ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

