Die 3 besten Wege, um für den Ruhestand zu investieren

Indexfonds bieten Anlegern ein breites Marktengagement.

ETFs sind eine großartige Möglichkeit, in verschiedene Trends in der Welt zu investieren, ohne sich mit einzelnen Unternehmen zu beschäftigen.

Einzelne Aktien erfordern eine lange Haltedauer, aber die Ergebnisse von ein paar guten Picks können den Markt weit übertreffen.

Wichtige Punkte

Für manche ist der Ruhestand ein hochgestecktes Ziel, das noch viele Jahre in der Zukunft liegt, für andere ist er ein fast täglicher Gedanke. Egal, in welches Lager du fällst, für den Ruhestand sollte jeder sparen. Einfach nur Geld auf einem Bankkonto oder unter dem Kopfkissen zu verstecken, wird nicht genug Rendite bringen, um im Ruhestand zu überleben - die heutige Inflationsrate von 7,9 % unterstreicht diese Tatsache.

Jeder, der für den Ruhestand spart (und das sollte jeder sein), muss investieren, um seine Ersparnisse auf einen sinnvollen Betrag anwachsen zu lassen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich denke, es gibt drei solide Wege, zu diesem Ziel.

1. Indexfonds

Nicht jeder hat die Lust, in einzelne Aktien zu investieren, und das ist auch gut so! Aktien sind langfristig die Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung, und mit dem Vanguard Total Stock Market ETF (WKN:676773 0,68 % ) können sich Anleger an allen US-Aktien beteiligen. Dieser nach Marktkapitalisierung gewichtete ETF ist stark in den größten Unternehmen wie Apple und Microsoft engagiert, da dies die beiden größten Unternehmen sind, die an den US-Börsen gehandelt werden. Er enthält auch Tausende kleinerer Unternehmen, von denen viele scheitern werden, aber einige wenige werden zu riesigen Unternehmen heranwachsen und Netflix oder Amazon Konkurrenz machen.

Wenn du einen Indexfonds kaufst, geht es nicht darum, den Markt zu schlagen - es geht darum, mit dem Markt mitzuhalten. Wenn man bedenkt, dass der S&P 500 seit 1957 eine jährliche Rendite von 10,67 % erzielt hat, ist das keine schlechte Strategie. Wenn du einen Indexfonds kaufst und nicht vorhast, ihn zu verkaufen, bis du das Geld für deinen Ruhestand brauchst, kannst du dich auf eine einfache Indexanlage verlassen.

2. Fokussierte ETFs

ETFs (börsengehandelte Fonds) sind ein weiteres großartiges Instrument, das Investoren zur Verfügung steht. Im Jahr 2020 gab es mehr als 7.000 ETFs und jeden Monat kommen weitere hinzu. Diese können breit gefächert sein, wie z. B. ein Gesamtmarkt-Indexfonds, oder sich auf einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Thema konzentrieren.

Ein Beispiel: Cybersicherheit war in letzter Zeit ein Trend in der Welt, da die russische Bedrohung zugenommen hat. Da Anleger vielleicht nicht wissen, welche Unternehmen die besten sind, können sie sich für einen ETF zum Thema Cybersicherheit entscheiden, wie den Global X Cybersecurity ETF.

Wenn sich die Anleger/innen jedoch die Arbeit machen, thematische ETFs auszuwählen, ist es nicht allzu viel zusätzliche Arbeit, in eine lohnendere Form des Investierens einzusteigen.

3. Einzelne Aktien

Im Jahr 2021 übertrafen nur 20 % der Large-Cap-Fonds und 15 % der Growth-Fonds den S&P 500. Wenn die großen Jungs es nicht schaffen, warum sollten es dann Einzelanleger mit weniger Ressourcen überhaupt versuchen? Die Antwort? Wir haben die Zeit auf unserer Seite.

Investmentfonds und andere Unternehmen müssen den Anlegern vierteljährlich Rechenschaft ablegen und konzentrieren sich daher auf kurzfristige Bewegungen. Das führt zu hohen Steuersätzen und dazu, dass Fonds solide Leistungen verkaufen, um die Verlierer auszugleichen. Einzelanleger müssen niemandem vierteljährlich Rechenschaft ablegen und können es sich leisten, langfristig dabei zu bleiben.

Die Auswahl von Einzeltiteln ist eine gute Ergänzung zu einem Indexfonds oder ETF, um ein breites Marktengagement zu erreichen. Wenn du Trends erkennst und die besten Unternehmen innerhalb dieser Bewegungen auswählst, kannst du marktübertreffende Renditen erzielen. Dieser Ansatz ist nicht für jeden geeignet - Anleger müssen eine Aktie drei bis fünf Jahre lang halten und starke Kursschwankungen verkraften können.

Mit Stand vom 24. März liegt der S&P 500 etwa 6 % unter seinem Allzeithoch. Viele Wachstumswerte, darunter Twilio und PayPal, sind jedoch um mehr als 30 % von ihren Allzeithochs entfernt.

PYPL Total Rendite Level Daten von YCharts.

Dennoch hat jeder, der diese Aktien seit mehr als fünf Jahren oder länger hält, gut abgeschnitten.

PYPL Total Rendite Level Daten von YCharts.

Da beide Unternehmen immer noch auf einem hohen Niveau arbeiten, werden sich die Aktienkurse irgendwann erholen. Benjamin Graham, der berühmte Investor, der Warren Buffett unterrichtet hat, sagte einmal: „Kurzfristig ist der Markt wie eine Umfrage - er zählt auf, welche Unternehmen beliebt und unbeliebt sind. Langfristig aber ist der Markt wie eine Waage, die die Substanz eines Unternehmens bewertet.“ Der Schlüssel zu einem individuellen Aktieninvestor ist es, lange genug dabei zu bleiben, um sicherzustellen, dass die Geschäftsergebnisse lange genug Zeit haben, um die Stimmung an der Börse zu beeinflussen.

Wenn es Anlegern gelingt, über 30 oder 40 Jahre hinweg eine jährliche Wertsteigerung von zwei oder drei Prozentpunkten zu erzielen, können die Ergebnisse unglaublich sein, wie die folgende Tabelle zeigt, wenn man nur 100 US-Dollar pro Monat investiert und mit 0 US-Dollar beginnt.

Rendite über verschiedene Zeiträume für 100 USD pro Monat Rendite 20 Jahre 30 Jahre 40 Jahre 10 % (Marktdurchschnitt) 68.730 USD 197.392 USD 531.111 USD 11 % 77.043 USD 238.825 USD 698.191 USD 12 % 86.462 USD 289.599 USD 920.509 USD 13 % 97.136 USD 351.839 USD 1.216.445 USD

Quelle: Investor.gov

Das Rezept ist einfach: Investiere früh, investiere oft und investiere gut. Wenn du diese drei Dinge beachtest, kannst du dir einen großartigen Ruhestand sichern.

Der Artikel Die 3 besten Wege, um für den Ruhestand zu investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Keithen Drury auf Englisch verfasst und am 29.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Twilio und den Vanguard Total Stock Market ETF. The Motley Fool empfiehlt folgende Optionen: Long März 2023 $120 Calls auf Apple und Short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images