Die 3 Top-Trendwenden der 2010er Jahre

Die 2010er Jahre sind fast vorbei.

Den Investoren wird das Jahrzehnt vor allem durch die dramatische Erholung des Marktes von der Finanzkrise 2008-2009 wohl in Erinnerung bleiben. Nicht nur, dass sich der S&P 500 in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht hat, sondern es haben sich in dieser Zeit auch eine Reihe von Themen manifestiert, darunter das Aufkommen neuer Technologien wie Mobile, Cloud Computing und E-Commerce. Wir haben auch gesehen, wie Blasen in den Bereichen Kryptowährung und Marihuana kamen und gingen, während die Investoren weiterhin nach dem nächsten großen Ding suchen. Dann gab es noch ein paar Turnarounds, die zeigen, dass der Markt immer voller Überraschungen ist.

Lass uns auf drei der bemerkenswertesten Trendwenden des Jahrzehnts zurückblicken und auf die CEOs, die sie herbeigeführt haben.

1. Hubert Joly - Best Buy

Als Hubert Joly im August 2012 zum CEO von Best Buy ernannt wurde, schien der Einzelhändler am Rande der Bedeutungslosigkeit zu stehen. Das Unternehmen verlor schnell Marktanteile an Amazon, ein Opfer des sogenannten “Showrooming”-Effekts, bei dem sich die Käufer die Produkte in einem Geschäft wie Best Buy anschauen und dann online kaufen.

Zu dem Zeitpunkt, als Joly die Rolle des CEO übernahm, handelte die Aktie von Best Buy auf einem Zehnjahrestief. In der ersten Hälfte des Jahres war der Umsatz um 4,3 % und das Betriebsergebnis um mehr als 50 % zurückgegangen.

Obwohl viele dachten, dass Best Buy den Weg des ehemaligen Rivalen Circuit City gehen würde, erlebte der Elektronikhändler unter Joly ein überraschendes Comeback. Zu seiner Strategie gehörte die Verbesserung des Kundendienstes, das Generieren von Shop-in-Shops mit Partnern wie Apple und Samsung, das Ermöglichen von Onlinebestellungen in den Geschäften und die Preisanpassung an Amazon, wodurch der Showrooming-Effekt eliminiert wurde. Diese Maßnahmen gaben den Kunden einen Anreiz, die Geschäfte zu besuchen und dort Produkte zu kaufen.

Bis 2015 waren die flächenbereinigten Umsätze positiv und auch die Gewinne entwickelten sich in die richtige Richtung. Als Joly im April dieses Jahres seinen Rücktritt erklärte, schien die unwahrscheinliche Sanierung abgeschlossen zu sein. Während Jolys Amtszeit stieg die Aktie um mehr als 300 % und stieg von ihrem Tiefpunkt kurz nach seinem Eintritt bis zu ihrem heutigen Stand auf fast das 10fache.

2. Satya Nadella - Microsoft

Microsoft dominiert seit einer Generation den Bereich Unternehmenssoftware, doch seit der Jahrtausendwende war die Aktie ein Flop. Von 2001 bis 2012 handelte die Aktie unter CEO Steve Ballmer im Wesentlichen seitwärts in einer Ära, die durch verpasste Potenziale (vor allem im Mobilfunk) und schlechte Übernahmen (u. a. Skype, aQuantive und Nokia) gekennzeichnet war.

Das änderte sich jedoch mit der Leitung von Satya Nadella im Jahr 2014. Nadella veränderte Microsoft grundlegend, indem er die monolithische Struktur hinter den Produkten aufbrach. Einer seiner ersten Schritte war die Einführung der Microsoft Office-Suite auf Apples iPad, was im Wesentlichen einen Waffenstillstand im langen Krieg mit dem iPhone-Hersteller bedeutete. Er schloss allgemein Frieden mit dem Silicon Valley und veränderte das Image von Microsoft, was die Beziehungen zu anderen Technologieunternehmen verbesserte und das Unternehmen zu einem attraktiveren Arbeitgeber für junge Ingenieure machte. Das hat dazu beigetragen, Microsofts Infrastruktur-Cloud-Service Azure zu einer Geldmaschine zu machen, da er Silicon-Valley-Titanen wie Salesforce und Adobe für die Plattform gewonnen hat. Azure selbst hat ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet, mit einer Umsatzsteigerung von 59 % im letzten Quartal.

Nadella hat auch Möglichkeiten aufgezeigt, die zu den Stärken von Microsoft passen, wie z. B. die Einführung von Slack-Teams, das inzwischen mehr tägliche Nutzer hat als Slack und schneller wächst als das Start-up. Der Technikriese hat auch Übernahmen getätigt, die zum Unternehmensfokus passen, darunter Linkedin und Github.

Als Ergebnis von Nadellas Strategie ist die Aktie seit seinem Eintritt um mehr als 300 % gestiegen und das Unternehmen jetzt 1,2 Billionen US-Dollar wert. Das jüngste Quartal lässt das Unternehmen wie eine Wachstumsaktie aussehen, mit einem Umsatzplus von 14 % und einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 27 %, was zeigt, dass der positive Einfluss von Nadella noch lange nicht vorbei ist.

3. Patrick Doyle - Domino’s

Kurz nachdem Patrick Doyle zum CEO von Dominos ernannt wurde, machte er einen überraschenden Schritt. Der neue Chef sprach im Radio, wobei er das eigene Produkt schlechtredete und die Kritik der Kunden wiederholte, “es schmecke nach Pappe” und versprach, es besser zu machen. Domino’s überarbeitete die Pizzarezepte und tätigte eine Reihe weiterer Investitionen im gesamten Unternehmen. Er installierte ein neues POS-System, ermöglichte den Kunden Bestellung über die App (oder emoji) und führte einen Pizza-Tracker ein, der es den Kunden ermöglichte, den Status der Bestellungen leicht zu erkennen. Außerdem führte er eine Reihe von beliebten neuen Menüpunkten ein, darunter mehrere Hähnchengerichte.

Als Folge davon hat Domino’s in den letzten zehn Jahren ein enormes Wachstum erlebt. Während der Amtszeit von Doyle, die im letzten Jahr endete, stiegen die Umsätze in allen Quartalen bis auf eines oft zweistellig. Das durchschnittliche Volumen hat sich fast verdoppelt, was das Franchiseunternehmen dazu verleitete, neue Standorte zu eröffnen, wodurch ein positiver Kreislauf entstand, der die Gewinne steigen ließ.

Das Beste dabei ist, dass die Aktie um 1.930 % anstieg, was zeigt, was ein Strategiewechsel bei einer angeschlagenen Marke bewirken kann. Unter dem neuen CEO Ritch Allison wächst Domino’s weiter und hat nun 34 aufeinanderfolgende Quartale mit Umsatzwachstum in den USA und 103 aufeinanderfolgende Quartale Umsatzwachstum flächenbereinigt auf internationaler Ebene verzeichnet.

Was für einen Einfluss die Führung haben kann

Obwohl es riskant ist, auf Trendwenden zu setzen, da sich das erhoffte Comeback nicht immer einstellt, zeigen die drei obigen Geschichten, welche Auswirkungen ein neuer CEO auf ein in Schwierigkeiten geratenes Unternehmen haben kann.

Dieser Artikel wurde von Jeremy Bowman auf Englisch verfasst und am 22.12.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019

Foto: The Motley Fool.