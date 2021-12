Die 7 größten Bedrohungen für die Börse im Jahr 2022

Crashs und Korrekturen an der Börse sind ein normaler Teil des Investierens.

Alles, von den Maßnahmen der Zentralbanken bis hin zu den Bewertungen, könnte der Katalysator sein, der die Wall Street im Jahr 2022 zum Kippen bringt.

Wichtige Punkte

Trotz eines Anstiegs der Volatilität in den letzten Wochen war es ein weiteres erfolgreiches Jahr für die Börse. Bis Dienstag, den 7. Dezember, hat der Richtwert S&P 500 fast 25 % zugelegt. Zum Vergleich: Seit 1980 hat der breit gestreute Index im Durchschnitt eine jährliche Gesamtrendite (einschließlich Dividenden) von etwa 11 % erzielt.

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund: Es war ein gutes Jahr für viele namhafte Unternehmen.

Aber die Geschichte zeigt uns auch, dass Abstürze an der Börse und Korrekturen im zweistelligen Prozentbereich an der Tagesordnung sind. Während wir uns auf das neue Jahr vorbereiten, sind die folgenden sieben Faktoren die größten Gefahren für die Börse im Jahr 2022.

1. Die Federal Reserve gerät wegen der Inflation in Panik

Die wohl größte Sorge für die Wall Street im Jahr 2022 ist, wie die US-Notenbank mit der schnell steigenden Inflation (den steigenden Kosten für Waren und Dienstleistungen) umgeht.

Während des gesamten Jahres 2021 hat der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, die Inflation als „vorübergehend“ bezeichnet. Diese Veränderung hat sich in diesem Monat vollzogen, denn Powell räumte ein, dass die höheren Preise anhalten könnten. Obwohl in einer wachsenden Wirtschaft ein gewisses Maß an Inflation zu erwarten ist, war der Anstieg des Verbraucherpreisindex für alle städtischen Verbraucher um 6,2 % im Oktober der größte Anstieg seit 31 Jahren. Nachhaltige Erhöhungen dieser Größenordnung fressen Lohnerhöhungen auf, verschlingen das verfügbare Einkommen von Verbrauchern und Unternehmen und könnten die wirtschaftliche Erholung von der durch das Coronavirus ausgelösten Rezession aufhalten.

Die Zentralbank des Landes könnte gezwungen sein, ihren Leitzins, der die Zinssätze beeinflusst, früher als erwartet anzuheben. Die Befürchtung ist, dass die Fed, wenn sie sich zu langsam bewegt oder mit ihren historisch niedrigen Kreditzinsen und dem Anleihekaufprogramm zu viel Zündstoff unter die US-Wirtschaft gebracht hat, gezwungen sein könnte, die Kreditzinsen aggressiv zu erhöhen. Sollte das passieren, wären Wachstumsaktien in großen Schwierigkeiten - und damit auch der S&P 500, der in den letzten 12 Jahren den größten Teil seiner Gewinne mit Wachstumsaktien gemacht hat.

2. Politischer Stillstand

Wenn du Zweifel hast, solltest du die Politik aus deinem Portfolio heraushalten. Aber hin und wieder ist es unmöglich zu ignorieren, wie die Aktionen in Washington, D.C., die Aussichten für deine Investitionen beeinflussen können. Die größte Sorge im Jahr 2022 ist jedoch nicht, welche Gesetze aus Washington kommen werden. Vielmehr geht es darum, was nicht getan wird.

Im kommenden Jahr müssen sich die Gesetzgeber bis zum 15. Februar mit einem weiteren Gesetzentwurf zur Finanzierung des Bundes beschäftigen. Außerdem stehen Anfang November die Zwischenwahlen an, und Ende 2022 könnten die Politiker erneut in eine Debatte über die Schuldenobergrenze verwickelt werden.

In den letzten Jahren hat sich die ideologische Kluft zwischen den beiden dominanten Parteien, den Demokraten und den Republikanern, vertieft, und eine Lösung in der Mitte zu finden, schien manchmal unmöglich. Da sich die Politiker auf ihre Wiederwahlkampagnen konzentrieren, könnte die Untätigkeit in Washington zu einer ernsthaften Ablenkung für die Wall Street werden.

3. Globale „Variantenvielfalt“

Eine weitere ziemlich offensichtliche Bedrohung für die globalen Märkte ist das, was ich als „Variantenvarianz“ der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) bezeichne.

Im Mai hat das Auftauchen der Delta-Variante des SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht, die Investoren kurzzeitig in die Flucht geschlagen. Das Gleiche gilt für die Omicron-Variante in den letzten zwei Wochen. Die Wandlungsfähigkeit von SARS-CoV-2 legt nahe, dass wir im kommenden Jahr mit neuen Varianten rechnen sollten.

Die Variantenvielfalt beschreibt, dass wir statt eines einheitlichen Ansatzes zur Bekämpfung der COVID-19-Ausbreitung ein Sammelsurium von Kampagnen und Beschränkungen auf der ganzen Welt erleben. Während einige Länder nur wenige Beschränkungen auferlegen, haben andere den Impfstoff vorgeschrieben oder den Ungeimpften den Zutritt zu nicht lebensnotwendigen Geschäften verboten. Diese unvorhersehbaren und uneinheitlichen Reaktionen auf die COVID-19-Varianten drohen die ohnehin schon fragilen Lieferketten zu unterbrechen und könnten die Wachstumsraten in den USA und weltweit im Jahr 2022 ernsthaft beeinträchtigen.

4. Ein Abbau der Margin-Schulden

Eine vierte Gefahr für die Börse im Jahr 2022 ist die Verschuldung.

Wir gehen davon aus, dass der Nominalbetrag der ausstehenden Margin-Schulden im Laufe der Zeit steigen wird. Margin-Schulden beschreiben den Geldbetrag, den man sich bei Brokern gegen Zinsen leiht, um Wertpapiere zu kaufen oder leerverkaufen zu können. Ein rapider Anstieg der Margin-Schulden ist jedoch weitaus seltener und hat besorgniserregende Auswirkungen.

Seit Anfang 1995 gab es nur drei Fälle, in denen die Margin-Schulden im Jahresvergleich um mindestens 60 % anstiegen, wie aus den Daten der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) hervorgeht. Dies geschah kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase, wenige Monate vor der Finanzkrise und erneut im Jahr 2021.

Mit Marge kann man zwar Gewinne vergrößern, aber auch Verluste schnell vervielfachen. Ein angst- oder stimmungsgesteuertes kurzfristiges Ereignis, das den S&P 500 im Jahr 2022 nach unten drückt, könnte zu weitreichenden Nachschussforderungen führen, die die Wall Street in den Abgrund reißen.

5. Ein Krypto-Kollaps

In den letzten Jahren hat der Kryptowährungsmarkt den S&P 500 mehrfach überrundet. Seit dem Tiefpunkt der Aktienmärkte im März 2020 ist der S&P 500 um etwas mehr als 100 % gestiegen, während der Gesamtwert der digitalen Währungen um mehr als das 15-fache von 141 Mrd. US-Dollar auf 2,34 Billionen US-Dollar gestiegen ist.

Im Bereich der Kryptowährungen Geld zu verdienen war einfach - vielleicht ein bisschen zu einfach. Die Gewinne aus Kryptowährungen wurden in einigen Fällen in sehr volatile Aktien, Dynamik-Titel und Meme-Aktien wie GameStop und AMC Entertainment investiert. Sollte der Kryptomarkt, der in Bezug auf die Marktgröße von einer Handvoll Namen dominiert wird, eine deutliche Umkehrung erfahren, könnte das Kapital, das Kleinanleger zwischen digitalen Währungen und volatilen Titeln/ Meme-Aktien hin und her geschoben haben, teilweise oder ganz versiegen.

Zur Erinnerung: Im November nannte der „Financial Stability Report“ der US-Notenbank die Investitionen von Kleinanlegern in Meme-Aktien als potenziell destabilisierenden Faktor für die Börse. Wenn Kryptowährungen im kommenden Jahr den Dynamikjägern den Garaus machen, wird die Wall Street den Schmerz wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad teilen.

6. Umkehrung der Prämie für Wachstumsaktien

In der Vergangenheit haben Value-Aktien besser abgeschnitten als Wachstumsaktien. Aber seit dem Ende der Finanzkrise haben niedrige Kreditzinsen und eine lockere Zentralbank den roten Teppich für Wachstumsaktien ausgerollt. Irgendwann werden wir eine Art Umkehr dieses Spannungsfeldes zwischen Wachstums- und Substanzwerten erleben, und das könnte im Jahr 2022 der Fall sein.

Wenn die Fed die Zinssätze schneller als erwartet anhebt und ihr Versprechen einhält, die Quantitative Easing-Maßnahmen zu reduzieren oder abzuschaffen, wird sich der Zugang zu billigem Kapital für Wachstumsaktien verschlechtern. Das bedeutet wahrscheinlich, dass weniger Übernahmen getätigt werden und dass schnelllebige Unternehmen mehr darauf achten, wo sie ihr Kapital für neue Projekte und Innovationen einsetzen. Mit anderen Worten, es bedeutet wahrscheinlich langsamere Wachstumsraten auf breiter Front.

Das Problem ist, wie bereits erwähnt, dass Wachstumsaktien der Wind in den Segeln des S&P 500 gewesen sind. Wenn sich die Wachstumsraten verlangsamen, wird es für die Wall Street und die Anleger viel schwieriger, das 50-fache des Umsatzes für ein Unternehmen aus dem Cloud-Bereich oder das 35-fache des Umsatzes für eine Aktie aus dem Bereich Cybersicherheit zu rechtfertigen. Eine Prämienumkehr für schnell wachsende Unternehmen könnte den S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq Composite im Jahr 2022 fallen lassen.

7. Die Geschichte (reimt sich oft)

Schließlich sieht die Geschichte wie eine echte Bedrohung für den scheinbar unaufhaltsamen Aufwärtstrend des S&P 500 in den letzten 20,5 Monaten aus.

Seit 1950 gab es 38 zweistellige Rückgänge im S&P 500, also im Durchschnitt alle 1,87 Jahre einen nennenswerten Einbruch. Ebenso gab es in den letzten acht Baissejahren, die bis 1960 zurückreichen, innerhalb von 36 Monaten einen oder zwei Rückgänge von mindestens 10 %. Obwohl sich die Börse nicht strikt an Durchschnittswerte hält und sich auch nicht genau an die Geschichte hält, reimt sie sich oft auf die Geschichte. Das heißt, dass der Richtwert S&P 500 nach bestimmten Ereignissen immer wieder sinkt, wenn auch nicht immer in der erwarteten Zeitspanne.

Ausgehend von den oben genannten Zahlen scheinen wir sowohl eine natürliche Korrektur nach unten als auch ein Problem bei der Erholung von einem Tiefpunkt des Bärenmarktes zu haben. Obwohl man nicht wissen kann, wann dieser Einbruch eintritt, zeigt die Geschichte ganz klar, dass Abwärtsbewegungen ein normaler Bestandteil des Investierens sind.

Mit anderen Worten: Sei nicht überrascht, wenn es im Jahr 2022 zu einem größeren Einbruch kommt, als der winzige Rückgang von 5 %, den der S&P 500 dieses Jahr hinnehmen musste.

Der Artikel Die 7 größten Bedrohungen für die Börse im Jahr 2022 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

