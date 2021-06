Die Aktie dieses US-Infrastrukturplays will es wissen

Joe Biden hat große Pläne. Er will die marode US-Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen und hatte hierfür ursprünglich in den kommenden acht Jahren rund 2 Bio. USD an Geldern eingeplant. Da vieles über Steuererhöhungen finanziert werden soll, gestalten sich die Gespräche mit den Republikanern aber äußerst schwierig. In dieser Woche verkündete Biden nun einen Deal. Immerhin 1,2 Bio. USD sollen für Straßen und Brücken, aber auch Breitband-Internetanschlüsse, E-Auto-Ladesäulen und das Stromnetz in den kommenden Jahren investiert werden. Noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern. Denn der US-Kongress muss dem Paket noch zustimmen.

US-Infrastrukturunternehmen wie Granite Construction wittern nun das große Geschäft. Gerade im Straßenbausegment ist das Unternehmen gut aufgestellt. Wenngleich mir die Aktie vorrangig durch ein charttechnisches Screening aufgefallen ist, können sich auch die Fundamentals sehen lassen.

Nach Verlusten im Vorjahr dürfte 2021 im Zeichen des Turnarounds stehen. 2022 könnte der Gewinn je Aktie auf 1,74 USD nach oben schnellen. 2023 wiederum werden bereits 3,00 USD Gewinn je Aktie erwartet, womit das KGV auf 14 zusammenschrumpfen würde. Schon das erste Quartal 2021 zeigte eine deutliche Verbesserung. In den saisonal schwächsten drei Monaten stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 5,3 % auf 670 Mio. USD, der operative Cashflow drehte von -20,1 Mio. USD mit 38,1 Mio. USD deutlich ins Plus. Ende März verfügte Granite Construction über liquide Mittel von 464,2 Mio. USD. Dem gegenüber stehen auf 340,3 Mio. USD reduzierte Verbindlichkeiten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt knapp 2 Mrd. USD.

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie im laufenden Jahr bereits eine langfristige Abwärtstrendlinie hinter sich lassen können. Anschließend bog sie in eine mehrmonatige Seitwärtskonsolidierung ein. In dieser Woche proben die Bullen den Aufstand und attackieren den Widerstand bei 42,42 USD. Ein Ausbruch triggert ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 49,00 USD, 58,93 bis 60,11 USD und 68,58 USD. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Tief bei 36,71 USD an.

Fazit: Wer auf Biden und das US-Infrastrukturprogramm setzen möchte, hat mit der Aktie von Granite Construction eine gute Gelegenheit. Der Gewinnhebel ist enorm. Sollten in zwei, drei Jahren tatsächlich 3,00 USD je Aktie oder mehr verdient werden, dürfte der Titel neue Allzeithochs erreichen. Vorerst sollten Anleger aber in Etappen denken.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,56 3,71 3,90 Ergebnis je Aktie in USD -3,18 0,37 1,74 KGV - 116 25 Dividende je Aktie in USD 0,52 0,52 0,52 Dividendenrendite 1,21 % 1,21 % 1,21 % *e = erwartet

Granite-Construction-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)