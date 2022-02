Die Aktien von Facebook-Konzern Meta und Paypal stürzen ab – jetzt einsteigen?

Der Facebook-Konzern Meta Platforms und PayPal Holdings verkündeten in dieser Woche jeweils ihre Quartalszahlen und gaben einen Ausblick auf das kommende Jahr. Als Reaktion stürzten beide Aktien um mehr als 20 % ab. Die Meta-Aktie befindet sich jetzt 35 % unter ihrem Allzeithoch von vor einigen Monaten, bei PayPal beträgt der Abschlag sogar 58 % (Stand: 03.02.22, gilt für alle Angaben). Waren die Zahlen wirklich so schlecht? Oder bietet sich hier eine gute Einstiegschance für langfristig orientierte Anleger?

Meta-Aktie

Im abgelaufenen Quartal wuchs der Umsatz um 20 %. Allerdings stiegen die Aufwendungen mit 38 % noch stärker und führten somit zu einem um 8 % verringerten Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal. Grund für die höheren Aufwendungen waren der Namenswechsel des Konzerns sowie milliardenschwere Ausgaben für die Entwicklung eines Metaverse. Die Anzahl der täglich aktiven Nutzer stieg im Jahresvergleich um 5 % auf fast 2 Mrd. Nutzer. Im Vergleich zum vorherigen Quartal stagnierte die Zahl jedoch.

Insgesamt waren die Zahlen nicht gut, trafen jedoch die von Meta gesteckte Prognose. Der Hauptgrund für den starken Kursverfall liegt meiner Meinung nach in dem Ausblick. Im nächsten Quartal soll der Umsatz nur um 3 bis 11 % wachsen. Ein Grund dafür ist, dass die Nutzer vermehrt Videos schauen, die sich schwerer monetarisieren lassen. Die Konkurrenz um die Zeit der Nutzer ist immens. Zudem wirken sich die geänderten Datenschutzbedingungen von Apple weiterhin negativ aus. Die Kosten sollen im Jahr 2022 um 27 bis 34 % steigen. Ich halte es daher für wahrscheinlich, dass der Gewinn weiterhin sinken wird.

Bezogen auf den Gewinn des abgelaufenen Jahres 2021 beträgt das KGV nur 18. Das ist definitiv günstig. Meta ist jetzt eher eine Value-, als eine Wachstumsaktie. Dennoch drängt sich hier für mich kein Kauf auf. Ich denke, dass Meta erkannt hat, dass das Wachstum im Social-Media-Bereich stark abflacht, und daher voll auf das Metaverse setzt. Es werden jedes Jahr viele Milliarden US-Dollar investiert mit einem für mich nicht absehbaren Erfolg. Ich möchte erst weitere Erfolge in diesem Bereich sehen, bevor ich meine Position aufstocke. Meine Aktien halte ich.

PayPal-Aktie

Bei PayPal bietet sich ein ähnliches Bild wie bei Meta. Auch hier waren die Zahlen für das abgelaufene Quartal nicht wirklich toll, aber auch nicht unerwartet schlecht. Der Umsatz wuchs um 13 %, der operative Gewinn um 9 %. Das Bezahlvolumen stieg um 23 %, während 9,8 Mio. neue Nutzer gewonnen wurden. Die Zahlen sind negativ beeinflusst davon, dass eBay seine Zusammenarbeit mit PayPal beendet. Klammert man diesen „eBay-Effekt“ aus, wuchs der Umsatz um 22 %.

So weit, so gut. Im nächsten Quartal soll der Umsatz allerdings nur noch um 6 % wachsen. Ohne „eBay-Effekt“ soll das Umsatzwachstum 14 % betragen. Der Gewinn soll im nächsten Quartal sinken und im gesamten Geschäftsjahr 2022 stagnieren. Der weniger beeinflussbare Free Cashflow soll allerdings um ungefähr 10 % steigen. Auch der Umsatz soll im Jahr 2022 um 15 bis 17 % wachsen.

Das KGV von PayPal beträgt nach dem Kursabsturz 28. Das kalifornische Unternehmen ist nach wie vor eines, wenn nicht sogar das führende Unternehmen bei dem Thema digitales Bezahlen. Die Angebote werden laufend erweitert, die Anzahl der Nutzer steigt weiterhin. 426 Mio. Menschen nutzen PayPal bereits. Auch wenn sich das Wachstum langsam abschwächt, scheint mir das Geschäftsmodell intakt zu sein. Ich sehe noch viele Richtungen, in die sich PayPal entwickeln kann. Mit der Super-App sehe ich das Unternehmen auf einem guten Weg. Die PayPal-Aktie für mich attraktiv auf diesem Kursniveau, ich überlege eine erste Position aufzubauen.

