Das Unternehmen gibt außerdem die Ergebnisse seines Data Innovation Award bekannt: Panasonic, BHP und DNB wurden in den Regionen NA, APAC und EMEA zu den innovativsten Unternehmen gewählt und Prologis, Silver Chain und LeasePlan zu den allgemeinen Finalisten

Denodo, der Marktführer im Bereich Datenvirtualisierung, gab heute eine Rekordbeteiligung von fast 1.800 Teilnehmern an seiner jährlichen Anwenderkonferenz, dem DataFest 2020, bekannt. Diese fand in den Regionen NA, EMEA und APAC statt. An den diesjährigen virtuellen DataFest-Veranstaltungen nahmen einige der anerkanntesten Datenkoryphäen und Fachexperten teil, die sich u. a. mit Themen wie Hybrid-/Multi-Cloud-Strategien, Cloud-Datenintegration, Data Science und KI/ML befassten. Die Teilnehmer, die sich aus Kunden, Partnern und Analysten von Denodo zusammensetzten, wählten bei jeder Veranstaltung die Gewinner der jährlichen Data Innovation Awards von Denodo aus, um einige der beispielhaften Anwendungsbeispiele für logische Datenstrukturen auszuzeichnen, die auf Basis der Datenvirtualisierungstechnologie erstellt wurden.

Alle Präsentationen der Sessions sind jetzt als On-Demand-Version hier verfügbar.

„Unsere herzlichsten Glückwünsche gehen an alle Gewinner und Finalisten unserer Data Innovation Awards“, sagt Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. „Die Auszeichnung dieser Kunden ist das Mindeste, was wir tun können, denn diese Organisationen und Einzelpersonen setzen den Standard für die Zukunft des Datenmanagements und sind ein Beispiel für einige der besten Anwendungsfälle der Logical Data Fabric. Während wir mit kontinuierlichen Produktinnovationen an die Grenzen gehen, haben unsere Kunden gezeigt, wie diese Fortschritte für noch beeindruckendere und wertvollere Anwendungsfälle genutzt werden können.“

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch in diesem Jahr eine hochkarätige Jury aus Fachexperten gebildet, die aus einer Vielzahl von Anwendungsfällen der Kunden die Finalisten für die einzelnen Data Innovation Awards auswählte. Alle Denodo-Kunden wurden für den Data Innovation Award in Betracht gezogen. Die Gewinner wurden für ihre Best Practices, ihre Geschäftsauswirkungen und ihre neuartigen Implementierungen ausgezeichnet. Der Auswahlprozess unterstreicht die vielen innovativen Anwendungen im Bereich der Datenvirtualisierung bei realen Kunden und lieferte den Anwesenden Kennzahlen, die die Bedeutung dieser Technologie bestätigen.

„Ich bin absolut begeistert, den diesjährigen Data Innovation Award für die EMEA-Region zu erhalten“, sagte Olav Lognvik, Solution Architect bei DNB. „Denodo ist das zentrale Element unserer hochmodernen Datenplattform, die Data-Science-Anwendungsfälle wie den für das Mobile Banking unterstützt. Wir freuen uns, unsere Erfolgsgeschichte mit Hunderten von Datenvirtualisierungs-Enthusiasten teilen zu können, und da wir unsere Anwendungsfälle für die Denodo-Plattform erweitern, hoffen wir, in Zukunft noch mehr Erfolgsgeschichten teilen zu können.“

Zu den Gewinnern und Finalisten der Denodo Data Innovation Awards 2020 gehören:

Nordamerika – Gewinnerin Lauren Cordova von Panasonic, für ihren „Vernetztes Auto IoT/Edge“- und „Cloud Analytics“-Anwendungsfall; Finalist Ryan Thompson von Prologis, für seinen „Logical Data Lake“-Anwendungsfall.

EMEA – Gewinner Olav Lognvik und Christian Dancke Tuen von DNB, für ihren Anwendungsfall „Data Science für Mobile Banking“; Finalist Tekin Mentes von LeasePlan, für den Anwendungsfall „Globales Daten-Hub für das Flottenmanagement“.

APAC – Gewinner Joshua Fletcher von BHP, für seinen Anwendungsfall „Multi-Cloud Data Fabric für globales Ressourcenmanagement“; Finalist Johan De Coning von Silver Chain, für seinen Anwendungsfall „Gesundheitswesen mit Hololens und Incident-Management-Systemen“.

