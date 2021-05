Die beste DAX-Aktie in 6 Monaten? Die Antwort könnte dich überraschen!

Die beste DAX-Aktie ist natürlich schwierig zu ermitteln. Je nach Zeitraum, den man anvisiert, kann die Antwort unterschiedlich ausfallen. Zwischen kurzfristiger und langfristiger Performance gibt es schließlich einen großen und manchmal wirklich prägenden Unterschied.

Riskieren wir heute einen Blick auf die beste DAX-Aktie in den vergangenen sechs Monaten. Zugegebenermaßen handelt es sich dabei um einen eher kurzfristigen Fokus für Foolishe Investoren. Allerdings könnte sich trotzdem eine lehrreiche Lektion ergeben, die für dich interessant ist. Hier ist jedenfalls der schnelle Blick, was die beste DAX-Aktie innerhalb dieses Zeitraums gewesen ist.

Die beste DAX-Aktie: Volkswagen

Wie wir mit Blick auf die beste DAX-Aktie in den letzten sechs Monaten erkennen können, handelt es sich dabei um die Aktie von Volkswagen. Innerhalb dieses Zeitraums kletterten die Anteilsscheine um fast 42 % auf das derzeitige Kursniveau von ca. 215 Euro. Ein ziemlich solider Anstieg, der auf mehrere Gründe zurückzuführen ist.

Das wiederum besitzt mehrere Gründe, weshalb die DAX-Aktie Volkswagen jetzt zur besten zählt. So hat sich einerseits der Absatz stabilisiert, zuletzt hieß es beispielsweise, dass sich der Absatz im April um ca. ein Fünftel gesteigert habe. Definitiv ein solides Wachstum, was auf einen Turnaround innerhalb der zyklischen Automobilbranche hindeutet.

Allerdings gibt es auch andere Faktoren, die Volkswagen zur besten DAX-Aktie gemacht haben. So hat das Management erklärt, dass es in Zukunft eine stärkere Ausrichtung zur Elektromobilität geben soll. Das wiederum hat reichlich Kritik eingebracht, insbesondere der Aprilscherz bezüglich der Umbenennung in Voltswagen ist kräftig in die Hose gegangen und führte zu Ermittlungen vonseiten der US-amerikanischen SEC. Allerdings könnte ein solcher Fokus in Zukunft überaus relevant sein.

Erholung des allgemeinen Marktes und strategische Veränderungen könnten daher zwei Faktoren sein, warum die Volkswagen-Aktie die beste DAX-Aktie im letzten halben Jahr gewesen ist. Übrigens: Die Daimler-Aktie schafft es auf einen zweiten Platz, was diese These verstärkt.

Zyklische Aktien auf dem Tief kaufen …?

Dass Volkswagen jetzt die beste DAX-Aktie im letzten Halbjahr ist, könnte für Foolishe Investoren ein überaus relevantes, lehrreiches Beispiel sein. Zumindest, wenn man als Investor auf solche Zykliker setzen möchte und stets auf der Suche nach einem günstigen Zeitpunkt ist.

Im Corona-Crash haben wir schließlich gesehen, dass gerade die DAX-Zykliker deutlich unter die Räder gekommen sind. Jetzt, wo wir uns womöglich in den Ausläufern der Krise befinden, besitzen ebendiese Aktien noch ein solides Aufholpotenzial, was sich zuletzt offensichtlich gezeigt hat.

Dass die Aktie von Volkswagen die beste DAX-Aktie ist, ist symptomatisch dafür und könnte zeigen, dass Zykliker auf dem Tiefpunkt attraktiv sind. Wer sich dafür interessiert, sollte jedoch eines bedenken: nämlich stets die unternehmensorientierte Perspektive und die Frage, ob du eine Aktie auch länger als ein halbes Jahr besitzen willst. Beispielsweise viele Jahre oder idealerweise sogar Jahrzehnte.

Der Artikel Die beste DAX-Aktie in 6 Monaten? Die Antwort könnte dich überraschen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images