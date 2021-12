Die beste Streaming-Aktie für 2022: Das ist meine Content-Wahl!

Die beste Streaming-Aktie für das Jahr 2022? Ganz ehrlich: Ich kann mich eigentlich kaum zwischen Walt Disney und Roku entscheiden. Beide halte ich aus unterschiedlichen Gründen für aussichtsreich. Wobei beide jetzt pessimistisch bewertet sind, was das Potenzial bei einer Fortführung des Wachstums verbessern könnte.

Deshalb habe ich den Titel heute etwas verändert. Wenn es um meine Content-Wahl geht, kann ich sagen: Walt Disney ist für mich die beste Streaming-Aktie für das Jahr 2022. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren zur jetzigen Ausgangslage wissen sollten. Beziehungsweise wo Besserung und Wachstum schon in den Startlöchern steht.

Die beste Streaming-Aktie für 2022: Darum für mich Walt Disney!

Walt Disney ist für mich die beste Streaming-Aktie, wenn es um Content geht, weil das Management des US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzerns für die kommenden zwölf Monate eine Menge angekündigt hat. Zunächst, dass 33 Mrd. US-Dollar als Investitionen in weitere Inhalte fließen sollen. Das betrifft zwar nicht nur Disney+, den Flaggschiff-Dienst aus dem Hause Walt Disney. Nein, sondern auch Hulu+ und ESPN+. Aber: Genau darum geht es ja, dass sich das Management in die Breite besser aufstellt und qualitativ und quantitativ die operative Basis erweitert.

Mit den besagten 33 Mrd. US-Dollar können wahre Klassiker geschaffen werden. Wobei es Klassiker auch im Jahre 2022 direkt zu Beginn gibt. Unter anderem soll es beispielsweise eine neue Star-Wars-Serie zu Obi-Wan Kenobi geben, in der der Neuzeit Obi-Wan Ewan McGregor mitspielt. Neben Hayden Christensen als Darth Vader, wohlgemerkt. Solche qualitativen Formate ergänzen die Quantität daher für mich perfekt und dürften Interessenten anziehen. Oder aber Streamer, die Star-Wars-Fans sind und in Ermangelung neuer Inhalte zwischenzeitlich bei ihrem Abonnement die Reißleine gezogen haben.

Zudem ist Walt Disney meine Top-Streaming-Aktie für das Jahr 2022, weil die Erwartungshaltung zuletzt eher gering war. Per Ende des dritten Quartals hat der US-Konzern bei Disney+ lediglich ein Wachstum von zuvor ca. 116 Mio. Abonnenten auf 118 Mio. Streamer hingelegt. Eine bittere Enttäuschung, die wir weiterhin dem Aktienkurs ansehen können. Mit den hohen Investitionen in weiteren qualitativen und quantitativen Content bietet das für mich ein starkes Turnaround-Potenzial. Wobei der Content natürlich das entscheidende Mittel für mehr Nutzer ist.

Auch die Breite des Konzerns ist interessant!

Walt Disney ist jedoch auch meine favorisierte Streaming-Aktie für 2022, weil es sich dabei eben nicht um eine in Reinform handelt. Neben diesem strategisch wichtigen Wachstumssegment gibt es auch die zuletzt bremsenden Freizeitparks. Zugegeben: Während der Pandemie ist das kein Qualitätskriterium, sondern eher eine Belastung gewesen. Aber auch dadurch gibt es weitere Turnaround-Fantasien.

Ich bleibe daher dabei: Walt Disney ist meine Top-Streaming-Aktie für 2022. Grundsätzlich sehe ich, dass das Management eine Menge vorbereitet, worauf wir uns als Investoren und auch als Verbraucher der Streaming-Dienste freuen können.

