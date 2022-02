Die besten Aktien, in die man jetzt 50.000 Euro stecken kann

Amazon Web Services könnte das Wachstum des E-Commerce-Riesen auf Jahre hinaus befeuern.

Das Zahlungsnetzwerk von Visa dürfte noch lange Zeit wachsen.

Meta Platforms schreibt immer noch Gewinne, auch wenn die Aktie in letzter Zeit eingebrochen ist.

In 3 Sätzen

Die Positionsgröße kann für ein erfolgreiches Investment entscheidend sein. Es ist nicht nötig, viel Geld in eine Art Lotterielos zu investieren, da man schlimmstenfalls viel verlieren kann. Allerdings kann schon eine kleine Summe enorme Renditen bringen, wenn es funktioniert. Mit anderen Worten: Man muss die Aktienanlage klug aufsplitten.

Wer eine größere Summe investiert, zum Beispiel 50.000 Euro, kann diese Summe auf mehrere Anlagen verteilen, um ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Chance zu schaffen. Außerdem ist es hilfreich, bewährte Gewinner zu finden, die in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial haben. Hier sind drei Aktien, die für diesen Zweck bestens infrage kommen.

Amazon ist vor allem für E-Commerce bekannt, was auch Sinn macht, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen 41 % aller E-Commerce-Verkäufe in den Vereinigten Staaten besetzt. Worauf sich die Anleger jedoch in Zukunft konzentrieren sollten, ist das sekundäre Cloudgeschäft des Unternehmens. Das hat langfristig sogar noch mehr Potenzial als der E-Commerce.

Amazon ist der weltweit führende Anbieter von Cloudinfrastrukturen. Das Segment Amazon Web Services (AWS) stellt die Server, Netzwerke und Speicher bereit, auf denen ein Großteil des World Wide Web läuft. Es stellt schätzungsweise 32 % der weltweiten Infrastrukturdienste zur Verfügung und es gibt Raum für weiteres Wachstum, da sich die Technologie von „On-Premise“-Standorten wie dem Serverraum im Bürogebäude des Nachbarn zu diesen zentralisierten Netzwerken, die als „Cloud“ bezeichnet werden, bewegt.

AWS erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 62 Mrd. US-Dollar, was nur 13 % des Gesamtumsatzes von Amazon ausmacht. Es ist jedoch der Gewinnmotor des Unternehmens und machte im vierten Quartal 2021 100 % des Betriebsergebnisses von Amazon aus. Der Nettoumsatz von AWS wuchs im vierten Quartal um 40 % im Vergleich zum Vorjahr, sodass das Segment immer noch viel Schwung hat. Wenn AWS weiterhin mit diesen Raten wächst, sollte seine starke Rentabilität das Gewinnwachstum von Amazon insgesamt vorantreiben, was wohl der Hauptgrund dafür ist, die Aktie ins Depot zu holen.

Die Zahlungsverarbeitung ist eine der größten Branchen der Welt. Geld wird ständig zwischen Verbrauchern und Unternehmen bewegt, und das Zahlungsnetzwerk von Visa (WKN: A0NC7B) macht dies alles möglich. Das Visa-Netzwerk verbindet die Bank, die hinter deiner Visa-Kredit- oder Debitkarte steht, mit dem Zahlungsterminal, durch das du deine Karte ziehst, um etwas zu bezahlen. Visa erhebt für jede Transaktion eine Gebühr, die den größten Teil seiner jährlichen Einnahmen ausmacht.

Das Geschäft von Visa ist sehr profitabel, da zwischen 0,45 und 0,60 US-Dollar jedes umgesetzten Dollars in freien Cashflow umgewandelt werden, was eine sehr hohe Gewinnspanne bedeutet. Visa benötigt nicht viel Kapital, um sein Geschäft aufrechtzuerhalten, sodass ein Großteil der Einnahmen direkt in die Gewinnzone fließt. Und da das Unternehmen einen Prozentsatz der von ihm verarbeiteten Transaktionen einnimmt, wachsen die Einnahmen mit dem Umfang der Transaktionen. Die Aktie sollte sich auch in Zeiten hoher Inflation gut entwickeln.

Die Einnahmen des Unternehmens stiegen im letzten Quartal (erstes Quartal des Geschäftsjahres 2022) um 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Ein Teil davon war auf eine Zunahme der Reisen im Vergleich zu 2020 zurückzuführen. Visa hat in den letzten zehn Jahren ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10 % verzeichnet. Selbst wenn sich das Wachstum in den kommenden Quartalen etwas verlangsamen sollte, hat Visa immer noch Wachstumschancen für die Zukunft. Das Unternehmen kontrolliert etwa die Hälfte der weltweiten Zahlungskarten. Die Weltwirtschaft entfernt sich bekanntlich von Bargeld als Zahlungsmittel.

Das Social-Media-Unternehmen Meta Platforms war in letzter Zeit bei den Anlegern nicht sehr beliebt. Nach einem enttäuschenden Ergebnisbericht für das vierte Quartal 2021 fiel der Aktienkurs des Unternehmens im letzten Monat um etwa 30 %. Einige der Kerngeschäfte des Unternehmens, wie Facebook, könnten tatsächlich kurz vor dem Höhepunkt der Nutzerzahlen stehen. Dennoch sollten die Anleger das Beinahe-Monopol des Unternehmens in den sozialen Medien und die riesige Zielgruppe, die es potenziellen Werbekunden bietet, nicht außer Acht lassen.

Jeden Monat nutzen etwa 3,6 Milliarden Menschen eine der Meta-Plattformen, darunter Facebook, Instagram und WhatsApp. Die auf diese Nutzer ausgerichtete Werbung ist für Meta sehr profitabel (116 Mrd. US-Dollar Umsatz im Jahr 2021). Meta wandelt zwischen 0,30 und 0,40 US-Dollar jedes umgesetzten Dollars in freien Cashflow um. Der Umsatz des Unternehmens wächst weiter (im vierten Quartal 2021 um 37 % gegenüber dem Vorjahr). Und Meta nutzt diese überschüssige Liquidität, um in sich selbst zu investieren. Man kauft in großem Umfang eigene Aktien zurück, um den Gewinn pro Aktie weiter zu steigern.

Wenn das Social-Media-Geschäft seinen Höhepunkt erreicht - und es ist noch zu früh, um das zu sagen -, würde ich argumentieren, dass der Rückgang langsamer sein wird, da Instagram mit geschätzten 1 Milliarde Nutzern eine leistungsstarke und wachsende Plattform bleibt. In der Zwischenzeit hat CEO Mark Zuckerberg das Unternehmen bereits auf den Weg zu seinem nächsten Geschäftsschwerpunkt gebracht, indem er über das neu gegründete Segment Reality Labs Milliarden in das Metaverse investiert. Wer an die Zukunft der digitalen Wirtschaft glaubt, hat mit Meta Platforms ein starkes Unternehmen, das davon profitieren wird.

Der Artikel Die besten Aktien, in die man jetzt 50.000 Euro stecken kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Justin Pope besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Meta Platforms und Visa. Dieser Artikel erschien am 15.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images