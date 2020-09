Die besten DAX-Aktien 2020 gesucht? Hier kommen meine zwei Favoriten!

So schnell kann es gehen. Nicht mehr lange und schon bricht das letzte Drittel dieses ereignisreichen Jahres an. Für viele Menschen war es wahrscheinlich sogar etwas zu viel des Guten, was alles auf sie eingeprasselt ist. Denn das neuartige Coronavirus hat vieles in unserem Leben bis heute nachhaltig verändert.

Auch die Börsen wurden von dem neuartigen Krankheitserreger nachhaltig beeinflusst. Doch wie wird es bis Ende des Jahres weitergehen? Kommt es zu einer Jahresendrallye im DAX? Und vor allem welcher Wert wird dieses Jahr das Rennen im DAX machen. Schauen wir uns im heutigen Artikel einmal kurz die zwei Aktien an, die derzeit dafür als Favoriten für mich infrage kommen.

Auf Europas führendes Wohnungsunternehmen Vonovia hat die Coronapandemie, so wie es aussieht, bis jetzt wenig Auswirkungen gehabt. Ganz elegant konnte der Konzern, zu dessen Bestand rund 450.000 Wohnungen in fast allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Österreichs und Schwedens gehören, die Probleme rund um Corona umschiffen.

Dies sieht man deutlich an den Geschäftsergebnissen. Denn betrachtet man einmal die Zahlen für das erste Halbjahr, dann scheint das Coronavirus bei Vonovia keine Spuren hinterlassen zu haben. Bei den Mieteinnahmen sehen wir gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 11,6 % auf 1,13 Mrd. Euro. Und auch beim EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) ging es um 8,0 % auf 942 Mio. Euro nach oben. Von Krise kann hier also keine Rede sein.

Es verwundert also nicht, dass auch die Vonovia-Aktie in diesem Jahr bis jetzt ein sehr gutes Bild abliefert. Die Panik im März ging zwar auch nicht spurlos an ihr vorüber, doch von ihrem damaligen Rückschlag hat sie sich ziemlich schnell wieder erholt. Am 02.09.2020 konnte sie mit 62,22 Euro sogar ein neues Allzeithoch markieren. Im Moment notiert sie allerdings mit 59,00 Euro (22.09.2020) knapp 5 % darunter. Vom Anfang des Jahres an gesehen liegt sie mit fast 22 % im Plus.

Am 03.09.2020 hat Vonovia eine Kapitalerhöhung abgeschlossen, über die rund 1 Mrd. Euro an frischem Geld eingesammelt wurde. Mit dem eingenommenen Kapital möchte man Schulden ablösen und neue Investitionen tätigen. Diese Maßnahmen sollten sich langfristig durchaus positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Die Vonovia-Aktie zeigt sich mit guten Ergebnissen und als recht resistent gegen Corona, sodass sie dieses Jahr eine meiner Favoriten für den besten DAX-Wert darstellt.

Auch die Deutsche Post hat meiner Meinung nach das Zeug dazu, dieses Jahr den Titel bester DAX-Wert abzustauben. Das Unternehmen, das sich selbst als weltweit führender Anbieter für Logistik bezeichnet, bildet mit seinen Marken DHL und Deutsche Post nämlich ein internationales Serviceportfolio. Unter anderem besteht dies aus dem Brief- und Paketversand, Frachttransport und E-Commerce-Lösungen.

Auch wenn die Deutsche Post im ersten Halbjahr beim EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 22 % hinnehmen musste, ist der Umsatz in diesem Zeitraum allerdings um 2 % gestiegen. Und man sollte wissen, dass sich die Menge der Pakete, die vom Unternehmen befördert werden, trotz wieder geöffneter Geschäfte deutlich über dem Niveau von vor Corona bewegt. Der Zuwachs liegt hier im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich.

Die Deutsche Post hat mit ihrer „Strategie 2025 - Delivering excellence in a digital world“ die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Man will sich mit ihr das anhaltend große Potenzial für langfristiges und profitables Wachstum in den Logistik-Kerngeschäften erschließen. Auch die digitale Transformation soll in allen Unternehmensbereichen beschleunigt werden.

Die Aktie der Deutschen Post ist zwar noch nicht ganz an ihren bisherigen Höchststand von Ende 2017 herangekommen, hat aber in diesem Jahr bis jetzt ordentlich Stärke gezeigt. Die Delle vom März gehört schon lange der Vergangenheit an und die Papiere notieren aktuell mit 38,16 Euro (22.09.2020) knapp 11 % über ihrem Stand von Anfang Januar. Die Wachstums- und Kursaussichten bleiben meiner Meinung nach auch bei der Deutschen Post völlig intakt. Und so ist sie mein zweiter Favorit im Kampf um die beste DAX-Aktie des Jahres 2020.

