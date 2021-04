Die besten Dividendenaktien zum jetzigen Zeitpunkt

Die besten Dividendenaktien zu identifizieren ist das Ziel eines jeden Einkommensinvestors. Dabei geht es natürlich um die unternehmensorientierte Perspektive sowie eine Würdigung der Dividende und der Einkommensqualität, die eine Aktie zu bieten hat.

Um es klar zu formulieren: Es gibt grundsätzlich gute und weniger gute Dividendenaktien. Die besten ausschüttenden Aktien zu einem jeden Zeitpunkt existieren jedoch nicht. Dafür spielt auch die Bewertungslage eine Rolle. Entsprechend kann ein solcher Betrachtungswinkel auch mal etwas variieren.

Wenn du mich fragst, gibt es jetzt jedoch ein Segment, in dem man eine besonders hohe Chance hat, die besten Dividendenaktien zu identifizieren. Wie gesagt: zum momentanen Zeitpunkt. Dabei handelt es sich um das Segment der Real Estate Investment Trusts und das dürfte ein, zwei Sätze mehr der Erklärungen benötigen.

Die besten Dividendenaktien: Alle REITs …?

Grundsätzlich müssen wir auch das ein wenig einschränken. Nicht alle REITs gehören jetzt zu den besten Dividendenaktien. Nicht alle Real Estate Investment Trusts dürfen sich überhaupt und unternehmensorientiert zu diesem Kreis zählen. Trotzdem könnte die Trefferquote hier jetzt besonders stark sein.

Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es unternehmensorientiert spannende defensive Aktien in diesem Segment. Wenn wir beispielsweise an W. P. Carey oder auch Realty Income denken, so erkennen wir zwei Immobiliengesellschaften mit einem breit diversifizierten Portfolio. Sowie mit Triple-Net-Lease-Verträgen und selbst in der Pandemie weitgehend stabilen Umsätzen und Funds from Operations. Und eben auch stabilen Dividenden.

Ein weiterer Grund sind außerdem die Bewertungskennzahlen vieler REITs. Viele der Aktien notieren weiterhin unter ihren Rekordhochs. Das könnte gerade mit Blick auf die Bewertungen von DAX, S&P 500 und Co. einen Discount implizieren. Aber auch die Dividendenrenditen zwischen 4 und 5 %, teilweise auch darüber, sind absolut attraktiv. Wenn wir bei W. P. Carey bleiben, so gibt es hier fast 6 % Dividendenrendite. LTC Properties oder Medical Properties kommen außerdem auf Werte von über 5 %. Das zeigt: Mit defensiver Klasse, zeitlosen Geschäftsmodellen und unter Würdigung der Bewertung könnten Chancen vorhanden sein.

REITs könnten daher aus vielerlei Hinsicht jetzt zu den besten Dividendenaktien zählen. Wobei es selektiv die stabile operative Grundlage ist sowie bewertungstechnisch das Dividendenpotenzial. Viele starke, qualitative Ausschütter notieren jedenfalls deutlich höher.

Vielleicht hier verstärkt suchen!

Foolishe Investoren, die jetzt nach starken, qualitativen Ausschüttern suchen, könnten einen Blick in das Segment der Real Estate Investment Trusts riskieren. Natürlich gilt auch hier ein selektiver Ansatz und nicht jeder REIT kann sich als eine der besten Dividendenaktien bezeichnen. Trotzdem gibt es unternehmensorientiert und mit Blick auf die Dividenden einige spannende Chancen, die man selbst jetzt noch bergen kann.

Der Artikel Die besten Dividendenaktien zum jetzigen Zeitpunkt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von LTC Properties, Medical Properties, Realty Income und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images