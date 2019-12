Die Börsen zünden schon einige Sylvester-Raketen

Die Anleger sind zum Jahresausklang in Rekordlaune. An der Wall Street erreichte unter anderem der Dow Jones einen neuen Höchststand, auch Apple und Microsoft. In Frankfurt steht der MDax so hoch wie noch nie. Einen Absturz erlebt dagegen Qiagen.

Zugehörige Wertpapiere: US2605661048, DE0008467416, DE0005785802, DE0008232125, NL0012169213,