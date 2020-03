Die Chance auf mehr Rückenwind

Wir werfen einen Blick in den Motorraum des Aktienmarktes. Viele technische Faktoren sprechen dafür, dass wir uns an der Wall Street im Prozess einer kurzfristigen Bodenbildung befinden. So volatil das Umfeld sein mag, hat der S&P 500 durchaus die Chance bis auf 2.800 Punkte zu steigen. Die Chancen, dass sich die Rallye innerhalb des Bärenmarktes fortsetzen kann, stehen nicht schlecht.