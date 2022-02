Die Citigroup gibt Rücknahme von genussscheinähnlichen Wertpapieren von Citigroup Capital XVIII in Höhe von 99,9 Millionen Pfund bekannt

Die Citigroup Inc. gibt eine Rücknahme in Höhe von insgesamt 99,9 Millionen Pfund der 6.829% Fixed Rate / Floating Rate Enhanced TruPS® bekannt, die von Citigroup Capital XVIII (CUSIP: 172988AB3, Ticker C/67BP) ausgegeben werden (die „Redeemed ETruPS®“).

Der Rücknahmetermin für die Redeemed ETruPS® ist der 28. März 2022. Der Rücknahmepreis in bar für jeden Redeemed ETruPS® wird zum Rücknahmetermin 100% des Tilgungsbetrags bzw. 1.000 Pfund zuzüglich der am Rücknahmetag aufgelaufenen und noch nicht bezahlten Ausschüttungen von ca. 2,77058219 Pfund entsprechen.

Die heute bekanntgegebene Rücknahme erfolgt im Rahmen der Strategie des Haftungsmanagements der Citigroup und spiegelt ihre beharrlichen Bemühungen wider, die Effizienz ihrer Finanzierungs- und Kapitalstruktur zu verbessern. Die Citigroup wird weiterhin Chancen abwägen, um Wertpapiere zurückzunehmen oder zurückzukaufen. Hierbei wird sie mehrere Faktoren berücksichtigen, darunter unter anderem den wirtschaftlichen Wert, Änderungen gesetzlicher Vorgaben, potentielle Auswirkungen auf die Nettozinsspanne und Fremdkapitalaufwendungen der Citigroup, die insgesamte Restlaufzeit des Schuldenportfolios der Citigroup, Kapitalauswirkungen sowie die allgemeinen Marktbedingungen.

Die Redeemed ETruPS® werden zusammen mit den gemeinsamen Wertpapieren zurückgenommen, die von Citigroup Capital XVIII (dem „Capital Trust“) ausgegeben werden und deren Halter die Citigroup ist. Dies geschieht infolge der gleichzeitigen Rücknahme durch die Citigroup der nachrangigen Schuldverschreibungen, die von dem Capital Trust gehalten werden und den Redeemed ETruPS® zugrunde liegen.

Ab dem Rücknahmetag werden die Redeemed ETruPS® nicht länger als ausstehend betrachtet und es fallen für diese Wertpapiere keine Ausschüttungen mehr an.

Die Bank of New York Mellon ist die Zahlstelle für die Redeemed ETruPS®. Die Adresse der Zahlstelle lautet The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, 7th Floor – East, New York, NY 10013.

Weitere Informationen über die Redeemed ETruPS® finden Sie im entsprechenden Prospekt unter folgendem Link: https://www.citigroup.com/citi/fixedincome/data/docs/xviii_enhtrups.pdf

