Die Coretec Group meldet ein umfassendes Gebrauchsmuster für die Entwicklung fortschrittlicher Siliziumanoden an

Die Coretec Group, Inc. (OTCQB:CRTG), ein Unternehmen, das technisiertes Silizium und volumetrische 3D-Displays entwickelt, hat ein umfassendes Gebrauchsmuster zu seinem vorläufigen Patent für die Entwicklung fortschrittlicher Siliziumanoden unter Verwendung von Cyclohexasilan (CHS) und anderen Silanen angemeldet.

Das vollständige Gebrauchsmuster – eingereicht am 24. Februar 2022 – baut auf einem vorläufigen Patent auf, das ein Jahr zuvor eingereicht wurde. Diese Patentanmeldung umfasst die Verwendung von CHS zur Herstellung einer Vielzahl von Siliziumanoden für den Einsatz in Lithium-Ionen-Akkumulatoren.

Die Einreichung des Gebrauchsmusters ist ein notwendiger Schritt zum formellen Schutz der Arbeit der Coretec Group an der Batterie-Initiative, die das Unternehmen im vergangenen Jahr gestartet hat.

Lithium-Ionen-Akkumulatoren der nächsten Generation erfordern eine hohe Energie- und Leistungsdichte, schnelles Laden und langfristige Zyklenstabilität. Die Industrie setzt sich aktiv für die Verwendung von Silizium als Elektrodenmaterial ein, da es in der Natur reichlich vorhanden ist und mehr Lithium speichern kann als herkömmlich verwendetes Graphit.

„Dieses Patent bietet uns den erforderlichen Schutz während der Entwicklung unserer Batterie“, sagte CEO Matthew Kappers. „Die Entwicklung unserer eigenen Siliziumanode ist eine wesentliche Komponente in unserer Batterieentwicklung. Diese Initiative wird die Verwendung von CHS zur Entwicklung einer Batterie mit höherer Dichte und verbesserter Zyklenstabilität untersuchen.“

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technisiertem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solarstrom, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com. Folgen Sie der Coretec Group auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005650/de/

Ansprechpartnerin im Unternehmen

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com



+1 (866) 916-0833