Die Coretec Group veranstaltet Telefonkonferenz für Investoren

Die Coretec Group, Inc. (OTCQB:CRTG), Entwickler von technischen Silizium- und volumetrischen 3D-Displays, hat für den 17. November 2021 um 10 Uhr EST ein Aktionärsgesprächs angekündigt. Das Unternehmen wird eine Telefonkonferenz mit Fragen und Antworten veranstalten, um die Leistungen des Unternehmens und zukünftige Initiativen zu besprechen.

Matthew Kappers, Chief Executive Officer, Matthew Hoffman, Chief Financial Officer, und Simon Calton, Director, werden die jüngsten Erfolge und Zukunftspläne des Unternehmens besprechen sowie Fragen der Investment-Community und der Nachrichtenmedien beantworten.

Wie in den jüngsten Pressemitteilungen beschrieben, hat die Coretec Group bedeutende Fortschritte erzielt, einschließlich einer Investition von 6 Millionen USD in das Unternehmen. Es hat Forschungsvereinbarungen mit wichtigen Partnern abgeschlossen und sein Patentportfolio erweitert. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Management-Team und seinen Vorstand um wichtige Ergänzungen erweitert. Diese Erfolge werden im Gespräch näher erläutert.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Gesellschaft die für die Teilnahme am Aktionärsgespräch erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen.

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

