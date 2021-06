Die Demokratisierung von Technologie schafft Millionäre

Die Demokratisierung von Technologie ist einer der stärksten Treiber von Aktien überhaupt. Dabei geht es darum, dass ein großer Teil der Menschheit Zugang zu einem mächtigen Werkzeug bekommt, das zuvor nur elitären Kreisen oder Experten zugänglich war.

Historische Beispiele

Ford und Volkswagen haben über die Massenfertigung und die Erschließung von Niedriglohnstandorten Hunderten von Millionen Familien individuelle Mobilität zugänglich gemacht. Spätestens als Compaq 1983 anfing, IBM-kompatible Computer zu bauen, begann der Siegeszug des PC in Privathaushalten. Zuvor dominierte das Großrechnergeschäft mit all seiner Komplexität.

Gleichzeitig wurden Bürosoftwareprodukte wie etwa Tabellenkalkulationen populär, die jedem halbwegs geübten Nutzer geradezu unglaubliche Fähigkeiten verleihen. Plötzlich konnten selbst Verwaltungsangestellte ohne Programmierkenntnisse nützliche Geschäftsanwendungen erstellen.

Es lassen sich noch viele weitere Beispiele finden: Agfa entwickelte in den 1930ern die Filmpatrone, wodurch in der Folge jeder nach Lust und Laune Fotos schießen konnte, statt einen Fotographen beauftragen zu müssen. Youtube und Twitter demokratisieren den Zugang zur Selbstvermarktung. Es gibt keine Agentur, keinen Medienkonzern und keine Behörde mehr, die entscheidet, wer sich öffentlich vor einem weltweiten Publikum präsentieren kann, um berühmt zu werden.

All die vorgenannten Beispiele haben enorme Märkte mit riesigen Konzernen geschaffen. Computerbauer und Fotokonzerne gehörten über viele Jahre zu den höchstangesehenen Marken weltweit. Heute führen Internetkonzerne die Rangliste der wertvollsten Unternehmen an. Ob es ihnen irgendwann ähnlich gehen wird, wie damals Agfa oder Olivetti? Vielleicht. Vielleicht auch nicht.

Aktuelle Demokratisierungs-Potenziale

Sicher ist, dass neue Anstrengungen, leistungsfähige und komplexe Technologien zu demokratisieren, neue Giganten schaffen werden. Von daher lohnt es sich wahrscheinlich, sich umzusehen, was aktuell vor der Demokratisierung steht. Hier sind ein paar Mission-Statements aufstrebender Unternehmen:

WordPress: „Das Publizieren demokratisieren. Die Freiheit zu schaffen, zu verändern und zu teilen.“

Hub: „Kundenspezifische Fertigung schnell und preiswert zugänglich machen.“

ShipBob: „Auftragsabwicklung im E-Commerce demokratisieren.“

Virgin Galactic: „Den [Zugang zum] Weltraum demokratisieren.“

Aliro: „Skalierbares Quantum-Computing zugänglich machen.“

Oder schauen wir uns die Fintech-Revolution an, die im Kern von der Mission getrieben wird, „Finanzen für alle zu demokratisieren.“ Robinhood sagt das so und ähnlich drücken es auch Republic, Plaid und andere aus. Mit Cloud, Blockchain und Künstlicher Intelligenz werden Finanzdienstleistungen für die Masse möglich, die zuvor entweder teuer oder nur einem ausgewählten Kreis zugänglich waren.

Apropos Künstliche Intelligenz: Von diversen Tech-Unternehmen wird derzeit das Vorhaben aufgegriffen, die KI zu demokratisieren. Wo sich früher hochqualifizierte Spezialisten mit komplexen Methoden durch Datenberge wühlten, soll zukünftig jeder, der mit Excel umgehen kann, auch nützliche selbstlernende Anwendungen erschaffen können.

In diesem Zusammenhang wäre auch an Low-Code-Plattformen zu denken. Unternehmen wie Appian, Mendix, TrendMiner oder ServiceNow demokratisieren den Zugang zur eigenständigen Gestaltung der IT-Umgebung. Auch nicht-technisches Personal kann sich so einbringen, um Prozesse zu automatisieren, Anwendungen zu verknüpfen oder leistungsfähige Analysen laufen zu lassen. Demokratie eben.

In zehn Jahren werden wir uns ärgern, dass wir heute nicht die Champions von morgen in unser Depot gepackt haben. Es wird im Rückblick alles so logisch erscheinen.

Schauen wir uns die Top-Artikel von Fool.de der letzten Woche an!

Foto: Getty Images

Ist dieser Dividenden-Champion mit einem KGV von 10,7 ein Kauf?

Foto: Getty Images

Auf der Suche nach Penny-Aktien? Dann sollte man sich zuerst diese 3 Unternehmen anschauen

Foto: Getty Images

2.000 Euro auf der hohen Kante? Hier sind 2 angeschlagene Wachstumsaktien, die jetzt ein Kauf sein könnten

Foto: Getty Images

3 Dividendenaristokraten, die du für immer halten kannst

Foto: Getty Images

Diese Top-Dividendenaktie ist gerade absurd billig

Der Artikel Die Demokratisierung von Technologie schafft Millionäre ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Ralf Anders besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Appian, ServiceNow, Twitter und Virgin Galactic Holdings.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images