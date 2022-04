Die Deutsche Telekom besitzt eine wertvolle Möglichkeit: Investitionen in weiteres Wachstum

Auch wenn die Aktie der Deutschen Telekom von vielen Investoren noch gemieden wird, hat sich der Gesamtkonzern in den letzten zwei Jahrzehnten gemausert. Das Mobilfunkgeschäft ist stark wie nie. Auch weil Smartphones zum Repertoire eines jeden Verbrauchers gehören und sich neue Möglichkeiten durch die 5G-Technologie ergeben.

Ob die Aktie der Deutschen Telekom ein Kauf ist, das ist natürlich eine andere Frage. Aber es gibt eine Ausgangslage, die eine wertvolle Möglichkeit darstellt. Investitionen in zukünftiges Wachstum sind nämlich relativ einfach möglich.

Deutsche Telekom: Eine klare Möglichkeit für Investitionen

Die Aktie der Deutschen Telekom hält eine Beteiligung an der US-Tochter T-Mobile US. Genau das ist das Feld, in der das Management konsequent weiterinvestieren kann. Unter anderem liegt das daran, dass der zweite Eigner, die Softbank, sich von ihrer Beteiligung immer mal wieder trennt und trennen möchte. Schließlich geht es bei der Beteiligungsgesellschaft eher um kleinere, dynamische Unternehmen.

Zuletzt hat die Deutsche Telekom ihren relativen Anteil erneut etwas ausgebaut. Inzwischen hält der DAX-Konzern 48,4 % aller ausstehenden Aktien. Das heißt, dass das Management weitere 2,4 Mrd. US-Dollar in den Ausbau dieser Position investiert hat. Bis zum Juni des Jahres 2024 kann der DAX-Konzern außerdem insgesamt 101 Mio. Anteilsscheine von der Softbank kaufen. Das heißt, dass der Ausbau der Position noch immer eine Option ist.

T-Mobile US glänzt in den USA mit einem starken, beständigen Wachstumskurs und ist zuletzt bei der Deutschen Telekom das Zünglein an der Waage der moderaten Wachstumsgeschichte gewesen. Inzwischen kommt das Unternehmen in den USA wohl auf einen Marktanteil von 24,9 %, was eine starke operative Basis ist. Durch die Fusion der Vorgängerunternehmen haben sich nicht nur Synergien, sondern auch eine neue Ausgangslage im Wettbewerb mit anderen Telekommunikationskonzernen ergeben.

Sehr einfaches Wachstum

In den nächsten Jahren besitzt die Deutsche Telekom daher eigentlich eine einfache Wachstumsperspektive. Wenn der freie Cashflow ausreichend ist, kann das Management ihn nehmen und direkt in T-Mobile US investieren. So, wie es zuletzt eben auch passiert ist.

Diese Perspektive kann Gold oder eben Geld wert sein. Oder weiteres Wachstum. Insbesondere wenn der US-Markt weiterhin ein starker Motor dieser moderaten Wachstumsgeschichte bleibt, dürfte sich der Ausbau der Position langfristig lohnen. Zumal mit Investitionen von weiteren, wenigen Milliarden Euro oder US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung erreichbar erscheint.

Der Artikel Die Deutsche Telekom besitzt eine wertvolle Möglichkeit: Investitionen in weiteres Wachstum ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt T-Mobile US.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Deutsche Telekom AG