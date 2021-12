Die drei US-Tech-Stars im Fokus!

Im Jahr 2021 waren Growth-Aktien angesagt. Stattliche 27 Prozent legte der technologielastige Nasdaq-100 Index seit Jahresbeginn zu. Von der Index-Rallye wurden jedoch keineswegs alle enthaltenen Titel gleichermaßen getragen. Vielmehr konnten einige Titel überdurchschnittlich zulegen – zwei Aktien haben sich sogar mehr als verdoppelt. Die Top 3 im Fokus.

Die derzeitige Gewinnerliste führt Moderna (+ 165 Prozent) an, vor Nvidia (+ 143 Prozent) und Alphabet (+ 83 Prozent). Der Biotechnologiekonzern Moderna profitierte vor allem vom Ende vergangenen Jahres zugelassen Corona-Impfstoff. Damit waren die Amerikaner gemeinsam mit BioNTech/Pfizer die ersten Konzerne, die eine Zulassung für ihre Impfstoffe erhielten. Und auch heute zählen die beiden Impfstoffe zu den mehrheitlich genutzten Mitteln. Im Jahresverlauf hat sich die Aktie von Moderna zeitweise halbiert. Aktuell bildet das Papier allerdings wieder einen Aufwärtstrend. Die Verbreitung der Omikron-Variante signalisiert, dass die Corona-Pandemie auch 2022 ein Thema sein wird. Allerdings hat Moderna auch weitere Produkte in der Pipeline – wenngleich noch in einem frühen Stadium. So forscht Moderna aktuell an einem Impfstoff gegen das Humane Respiratorische Synzytial-Virus (RSV). Das RS-Virus ist aktuell für zahlreiche Infektionen der Atemwege bei Kindern verantwortlich. Zudem hat Moderna zwei Impfstoffe gegen HIV in Phase II und einen Impfstoff gegen das Zika-Virus in Phase II. Angesichts der inzwischen stattlichen Bewertung von rund 114 Milliarden US-Dollar ist zwar ein großer Teil der Analysten nach Angaben von Thomson Reuters mittelfristig optimistisch. Allerdings gibt es auch Experten, die zum Verkauf raten.

Die Halbleiter von Nvidia befinden sich in Millionen von Spielkonsolen und PCs. Bei den Spielkonsolen teilt sich Nvidia den Markt mit AMD. In den zurückliegenden Jahren entwickelte der Halbleiterkonzern längst auch Prozessoren und Chips für weitere Wachstumssegmente wie den Automobilsektor und VR. Auf der GTV Keynote von Nvidia Anfang November hatte Gründer und CEO Jensen Huang erklärt, dass Drive Hyperion jetzt für Fahrzeugmodelle des Jahres 2024 verfügbar ist. Aktuell wartet Nvidia noch auf die Zustimmung seitens einiger Kartellbehörden für die Übernahmen der Halbleiterschmiede Arm. Trotz der starken Performance in diesem Jahr sind die meisten Analysten nach Angaben von Thomson Reuters mittelfristig positiv gestimmt und verweisen auf die starke Marktposition in Wachstumssegmenten und entsprechend hohe Margen. Die Pessimisten sind klar in der Minderheit.

Dies gilt auch für die Aktie von Alphabet. Knapp 2 Billionen US-Dollar ist der Konzern inzwischen an der Börse wert. Im dritten Quartal 2021 erwirtschaftete Alphabet einen Umsatz von 65 Milliarden US-Dollar. Ein Plus von rund 45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Gewinn stieg um 69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf knapp 19 Milliarden US-Dollar. Rund 58 Prozent kamen aus Werbeeinnahmen auf der Suchmaschine. Das größte Wachstum verzeichnet Alphabet hingegen bei YouTube und sonstigen Services, das unter anderem den Hardware und Google Play umfasst. Ein Ende dieser Trends zeichnet sich noch nicht ab. Unter „Other Bets“ vereint Alphabet traditionell Bereiche, die noch in der Entwicklung sind. Dazu zählen beispielsweise Nest mit Smart Home Applikationen, der Life Science Bereich Verily und Waymo, das Versuchslabor für autonomes Fahren. Die „Other Bets“ verlieren zwar Geld, könnten langfristig allerdings eine Ertragsperle werden.

Kommende Woche werden wir die größten Verlierer des Nasdaq-100 in Augenschein nehmen!

