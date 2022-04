Die Fresenius-Aktie notiert da, wo sie im Dezember des Jahres 2013 gewesen ist: Das hat sich verändert!

Die Fresenius-Aktie notiert im Moment auf einem Aktienkurs rund um die Marke von 32 Euro. Mal etwas darüber, mal bei 33 Euro. Allerdings ist das in etwa das Niveau, das wir im Moment erkennen können.

Dass die Fresenius-Aktie das letzte Mal so tief notierte, ist lange her. Es hat zwar einige kleinere Korrekturen gegeben oder auch den einen oder anderen Crash in den vergangenen Jahren. Allerdings war das Jahr 2013 der Zeitraum, in dem die Aktie das letzte Mal auf diesem Niveau verharrte beziehungsweise den Aktienkurs nach oben durchbrochen hat.

Seitdem hat sich natürlich eine Menge verändert. Blicken wir auf den DAX-Gesundheitskonzern und die wesentlichen Veränderungen an dieser Stelle.

Fresenius -Aktie: Seit 2013 eine Menge Veränderung

Die Konstante bei der Fresenius-Aktie ist bei diesen zwei Vergleichszeitpunkten der Aktienkurs. Mit momentan ca. 32,74 Euro ist die Börsenbewertung jedenfalls gleich hoch. Aber seitdem hat sich wirklich eine Menge verändert, wie wir gleich sehen können.

So ist der Gewinn je Aktie signifikant gestiegen. Von 1,89 Euro im Geschäftsjahr 2013 kletterte der Wert auf 3,26 Euro innerhalb eines Zeitraums von ca. acht Jahren. Das ist ohne Zweifel ein solides Gewinnwachstum. Aber eben nicht nur das. Es führt jetzt auch dazu, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei einem Wert von ca. 10 liegt, obwohl er im Geschäftsjahr 2013 17,3 betragen hat. Wie gesagt: Zum gleichen Aktienkurs.

Doch das ist auch im Hinblick auf andere Kennzahlen der Fresenius-Aktie längst nicht alles. So kommt der DAX-Gesundheitskonzern in diesem Jahr voraussichtlich auf eine Dividende je Aktie von 0,92 Euro. Noch vor neun Jahren und im Jahr 2013 hat die Ausschüttungssumme je Aktie 0,37 Euro betragen. Das heißt, dass die Dividende je Aktie innerhalb dieses eigentlich doch eher kurzen Zeitraums auf das Zweieinhalbfache und etwas mehr gestiegen ist.

Aber es gibt eben auch eine andere Veränderung bei der Fresenius-Aktie. Zum Ende des Jahres 2018 hat eine Gewinnwarnung die Aktie in die Tiefe gerissen. Seitdem sind die Geschäftsjahre insgesamt eher von operativer Stagnation geprägt gewesen. Eine prägende Negativveränderung, die jetzt diesen spannenden Vergleich ermöglicht.

Kernfrage: Was ist günstig, was ist teuer?

Wenn wir diesen Vergleich zwischen 2013 und 2022 bei der Fresenius-Aktie anstellen, so erkennen wir mehr als nur einen gleichen Aktienkurs. Heute ist die fundamentale Bewertung deutlich preiswerter. Wobei sich eben auch verändert hat, dass das moderate Wachstum eher ausgeblieben ist. Chancen und Risiken sind unternehmensorientiert trotzdem relativ ähnlich.

Vielleicht ist daher jetzt der Zeitpunkt gekommen, einmal kritisch zu betrachten, welche Chancen und Risiken angemessen sind. Wer im Jahr 2013 gekauft hätte, der bekäme heute jedenfalls noch einmal eine ganz andere Möglichkeit bei dieser defensiven DAX-Aktie. Vielleicht sogar eine, die attraktiver ist als damals, was Neuinvestoren ebenfalls anziehen könnte.

