Die Gesundheitsplattform der Zukunft: DocMorris+ startet

Berlin, 18.12.2020 - Pharmazeutische und medizinische Dienstleistungen im digitalen Zeitalter: Mit DocMorris+ starten ein neues Geschäftsmodell und eine neue Ära der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Die Gesundheitsplattform schafft unter dem neuen DocMorris Herz-Logo einen einfachen und bequemen Zugang zu allen Gesundheitsdienstleistungen an einem Ort. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt, und alle Produkte und Services von DocMorris+ unterstützen ihn dabei, ein gesünderes Leben zu führen - von der Diagnose beim Online-Arztbesuch bis zum benötigten Medikament oder Gesundheitsprodukt. Die Kundinnen und Kunden können dabei erstmals ihre Gesundheit über eine einzige App managen - mit nur einer Fingerbewegung zu jeder Zeit und an jedem Ort.

DocMorris+ App

Die Markteinführung der DocMorris+ App ist daher ein strategischer Meilenstein auf dem Weg zur integrierten Gesundheitsplattform auf Basis eines deutschlandweit wachsenden Apothekennetzwerkes. Die App wird Schritt für Schritt digitales Schaufenster und starker Vertriebskanal für Partnerapotheken sowie weitere Gesundheitsdienstleister. Das Angebot auf der Gesundheitsplattform wird mit jedem neuen Partner im Hinblick auf Sortimentsvielfalt und Services für die Verbraucher erweitert - der Zugang zur Gesundheitsversorgung wird somit einfacher und optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Partner profitieren von der Kunden-Strahlkraft Deutschlands bekanntester Apothekenmarke und dem Zugang zu über acht Millionen aktiven Kunden.

„Mit DocMorris+ denken wir Gesundheit neu und präsentieren eine offene Gesundheitsplattform, die Apotheken einen digitalen Kompetenzvorsprung bei den kommenden Veränderungen gibt. Etwa beim elektronischen Rezept, für das wir mit dem deutschen Technologiemarktführer eHealth-Tec zusammenarbeiten. Durch überregionale Sichtbarkeit, schnelle Botenlieferung oder Pick-up können Apotheken hier Umsätze weit über ihren regulären Kundenverkehr hinaus erschließen“, erklärt Dr. Malte Dous, Geschäftsführer von DocMorris+. „Zusätzlich unterstützen wir alle Partner mit unserer Marketing-Power und unserem breiten E-Commerce Know-how.“

Eine begleitende Werbekampagne wird den neuen Markenauftritt von DocMorris als nahbaren und zuverlässigen Partner in allen Lebenslagen weiter stärken und die neuen digitalen Gesundheitsleistungen der Plattform für die Menschen erlebbar machen. Über das selbst entwickelte „Partner Home“ Portal können teilnehmende Apotheken zudem ihre Aktivitäten auf der Gesundheitsplattform eigenständig steuern - von der Gestaltung des eigenen Online-Auftritts über die Verwaltung des Produktkatalogs und der empfangenen Bestellungen bis zur Prüfung der eigenen Leistung auf dem Dashboard. Die erste Version der DocMorris+ App steht im App Store und bei Google Play kostenlos zum Download bereit.

Startphase: Produkttest im Live-Betrieb

Mit dem Start der App wird eine kleine Anzahl an Vor-Ort- und Versandapotheken das Produkt im Live-Betrieb testen. Der Fokus liegt dabei auf den Funktionen des Partnernetzwerkes sowie auf OTC-Bestellungen über den Versandweg. Denn bereits heute können die Kunden über die Gesundheitsplattform rezeptfreie und andere apothekenübliche Gesundheitsprodukte bestellen. Die Apothekenpartner entscheiden dabei selbst, mit welchem Sortiment und zu welchen Preisen sie auf der Plattform vertreten sind. Mit der Anbindung weiterer Apotheken kommen dann die Optionen Botendienst und Abholung für die Kunden hinzu.

Ausbauphase: Erweiterung Partnernetzwerk und Start eRX

Ab einer weiteren Wachstumsstufe der Gesundheitsplattform stehen den Kunden dann schnellere Belieferungsoptionen zur Verfügung. Sobald über bestehende Kooperationen oder durch gesetzgeberische Maßnahmen ein relevantes E-Rezept-Aufkommen entsteht, wird in dieser Phase für die Nutzer zudem auch das praxiserprobte E-Rezept-Modul mit verschiedenen Services, wie dem Empfang und der Einlösung von digitalen Verordnungen, in der App freigeschaltet. Über DocMorris+ kann der Patient seine E-Rezepte digital verwalten und an seine Wunschapotheke weiterleiten - schnell, sicher und praktisch.

Registrierung für DocMorris+

Apotheken können sich jetzt für die Teilnahme an der Gesundheitsplattform über https://partner.docmorris-plus.de registrieren und sich attraktive Konditionen für die Startphase sichern. Dort finden Interessenten auch weitere Informationen zu Funktionen und Vorteilen der Gesundheitsplattform.

