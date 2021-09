Die größten europäischen Baumärkte optimieren ihre Preise mit Minderest

Vier der fünf größten Baumärkte Europas verlassen sich bei der Umsetzung ihrer Preisstrategien auf die Lösungen von Minderest.

Der Heimwerkermarkt hat eine der größten Umsatzsteigerungen in jüngster Zeit erlebt. Daher benötigen immer mehr Einzelhändler eine technologische Lösung, die es ihnen ermöglicht, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Minderest ist zu einem der besten Partner hierfür geworden. Seine Software zur Preisgestaltung bietet hochwertige Daten über Katalog- und Verkaufspreise der Konkurrenz. Dank unserer Price-Intelligence- und Catalogue-Intelligence-Lösungen erhalten Einzelhändler und Markenunternehmen Einblicke in die Bewegungen ihrer Mitbewerber, wodurch sie schnelle und informierte Entscheidungen treffen können. Aus diesem Grund ist für 4 der 5 größten Baumärkte in Europa Minderest das perfekte Tool.

Die Ereignisse in den letzten paar Jahren haben zum Anstieg des E-Commerce geführt. Gleichzeitig schaut der Online-Käufer genauer auf den Preis, wobei potentielle Kunden vor dem Kauf meist Preise in unterschiedlichen Internetshops und -marktplätzen vergleichen. In diesem Zusammenhang ist es wichtiger denn je, ein Tool wie Minderest zur Hand zu haben, das Markenunternehmen und Einzelhändler dabei unterstützt, die Bewegungen ihrer Mitbewerber oder Händler in jedem Markt und jeder Währung zu beobachten.

Neben dem Bereich des Heimwerkerbedarfs zeichnet sich Minderest auch in anderen Branchen aus, wie etwa bei der Sportausstattung, dem Haustierbedarf, der Verbraucherelektronik, Lebensmitteln und Getränken, Schönheits- oder Arzneimittelprodukten und vielem mehr. Bereits mehr als 300 Unternehmen nutzen dieses System täglich. Viele von ihnen profitieren zudem von Reactev, dem ersten Tool, das vollständig auf künstlicher Intelligenz basiert, für den Einzelhandel konzipiert ist und sich des ausgefeiltesten Preispositionierungsalgorithmus auf dem Markt rühmt. „Wenn unsere Kunden einen neuen Preis festlegen, können sie mit einer mehr als 95%-igen Genauigkeit antizipieren, wie viele Einheiten sie verkaufen werden, was bedeutet, dass die Rentabilität jeder Verkaufsoperation verbessert wird“, erklärte Antonio Tomás, CEO von Minderest.

Minderest, ein führendes Unternehmen für Preisbildungssoftware.

Das Tool zur Überwachung von Preis und Produktverfügbarkeit von Minderest hat sich international als eine der Benchmark-Lösungen in seinem Sektor positioniert. Das Unternehmen mit exponentiellem Wachstum zählt als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa laut der Financial Times zwei Jahre in Folge zu den renommierten FT1000. Minderest ist in 30 Ländern tätig und seine Kunden umfassen Carrefour, Telefónica, Sony, MediaMarkt...

