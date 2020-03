Die Hintergründe der quantitativen Investmentstrategie von Scalable Capital

Bei einer quantitativen Investmentstrategie entscheiden nicht die Prognosen eines Anlagestrategens oder Portfolio-Managers über das Depot, sondern ein Algorithmus - auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, frei von Emotionen und Meinungen. Finanzökonometriker können diese Algorithmen heute gemäß dem aktuellen Stand der Kapitalmarktforschung entwickeln, dabei auf die Rechenpower moderner Cloud-Computing-Systeme zurückgreifen und so in der individuellen Geldanlage einen echten Mehrwert schaffen. Deshalb hat sich Scalable Capital für solch eine Strategie entschieden. Motivation und Hintergründe werden in diesem Investment-Guide beschrieben.

