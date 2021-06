Der Handelsverband der kommerziellen Fluggesellschaften, der stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen ist, realisiert eine verbesserte Produktivität durch eine einheitliche Supportlösung; setzt IT-Ressourcen frei, um sich auf Wiederherstellung und Erweiterung zu konzentrieren

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, der führende Drittanbieter-Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass die International Air Transport Association (IATA), der führende Handelsverband der kommerziellen Luftfahrt mit Sitz in Montreal, Kanada, für seine Anwendungen SAP ECC 6.0 und Business Objects auf Rimini Street Support and Application Management Services (AMS) umgestiegen ist. Da der kommerzielle Luftfahrtsektor stark von der COVID-19-Pandemie betroffen war, traf die IATA strategische Geschäftsentscheidungen, um die Krise zu bewältigen, einschließlich der Auslagerung wichtiger Elemente ihrer IT-Servicebereitstellung, um die Betriebskosten zu senken. Durch den Wechsel zu Rimini Street profitiert das Unternehmen nun von einer einheitlichen Supportlösung, die Anwendungssupport und Managed Services integriert und es der IATA ermöglicht, die Geschäftsanforderungen nach einer Pandemie zu erfüllen.

Die einzigartigen Anforderungen des SAP-Anwendungssupports der IATA erfüllen, um schnell zu skalieren

Die IATA mit Hauptsitz in Montreal und ihren Geschäftsstellen in Genf, Schweiz, ist ein Handelsverband kommerzieller Fluggesellschaften, der 82 % des weltweiten Flugverkehrs repräsentiert und über ihre IT-Abteilung Finanz- und Supportsysteme für die kommerzielle Luftfahrtindustrie verwaltet. Aufgrund der Wirtschaftskrise in der Luftverkehrsbranche war die SAP-Supportabteilung der IATA stark betroffen. Der Verband war sich des sich ändernden wirtschaftlichen Umfelds bewusst, als die Branche begann, sich von der Pandemie zu erholen, und wusste, dass der Luftverkehr jederzeit wieder aufgenommen werden konnte, was eine erhebliche IT-Agilität und Skalierbarkeit erforderte. Die IATA begann mit der Untersuchung von Support-Optionen von Drittanbietern, nachdem sie in einem kürzlich veröffentlichten Gartner-Bericht über das Marktwachstum erfahren hatte.1 Sie entschieden sich, den Support und das Management ihres SAP-Systems mit der einheitlichen Support-Lösung von Rimini Street zu verstärken, um von kontinuierlichen Verbesserungen zu profitieren und potenzielle Risiken zu reduzieren, während das Geschäft mit der Wiederaufnahme des kommerziellen Luftfahrtmarktes weiter an Fahrt gewann. Rimini Street war auch in der Lage, die Geschäftsanforderungen der IATA durch einen einzigartigen Servicekatalog zu erfassen und zu erfüllen, der die IT-Servicebereitstellung verbessert. Die IATA profitiert auch von Services, die auf vorbeugende Wartung und proaktive Problemlösung ausgelegt sind, um die Systemleistung zu verbessern.

„Wir waren uns von Anfang an sicher, dass wir nur mit einem vertrauenswürdigen Support-Anbieter zusammenarbeiten können, um Risiken zu begrenzen, und der Bericht von Gartner war klar: Rimini Street ist Marktführer im Drittanbieter-Support“, sagte Pascal Buchner, IT Director und Chief Information Officer, IATA. „Rimini Street hat sich durch seinen Ruf von der Konkurrenz abgehoben und sowohl SAP Software Support als auch Application Management Services angeboten, die wir konsolidieren wollten.“

Ein vereinfachtes Betriebsmodell, das aus Unsicherheit Vorhersehbarkeit macht

Rimini Street bietet eine einheitliche Supportlösung, die eine einzigartige Kombination aus SAP-Support und Anwendungsmanagement-Services bietet. Seit dem Wechsel zu Rimini Street hat die IATA ihre IT-Rückstände bereits reduziert und profitiert von mehr Transparenz im Betrieb und einem agilen Bereitstellungsmodell für Systemerweiterungen.

„Seit Beginn der Zusammenarbeit mit Rimini Street konnten wir sofort Verbesserungen in unserem SAP-Anwendungssupport und -management feststellen. Der Onboarding-Prozess war schnell und reibungslos und wir haben jetzt einen viel besseren Überblick über unsere Tickets und Dashboards“, so Buchner weiter. „Unser internes SAP-Team gibt ständig positives Feedback zur Qualität des Supports von Rimini Street. Wir bereuen unsere Outsourcing-Entscheidung nicht, ganz im Gegenteil, und sind der Meinung, dass wir internen Stakeholdern noch mehr Wert bieten können als zuvor.“

„Rimini Street freut sich, der IATA dabei zu helfen, den Wert ihrer SAP-Anwendungen mit einem einheitlichen Support zu maximieren, der die betriebliche Produktivität verbessert. Die IATA kann jetzt mehr Betriebskapital finden und ihr Budget und ihre IT-Ressourcen auf strategische Initiativen konzentrieren, die ihren Mitgliedern helfen können, die aktuelle Wirtschaftskrise zu bewältigen“, sagte Emmanuelle Hose, Group Vice President und Theatre General Manager, Europe, Middle East and Africa, Rimini Street. „Um ihre Organisation besser auf die zukünftige Expansion vorzubereiten, schließt sich die IATA mehr als 4.000 Organisationen weltweit an, die zur Rimini Street gewechselt sind, um kurzfristige Budgetherausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig eine größere Agilität und ein geringeres Risiko bei der Servicebereitstellung zu genießen.“

Melden Sie sich an, um am Dienstag, den 29. Juni um 11 Uhr britischer Sommerzeit, bei IATA und Rimini Street für einen Kunden-Fireside-Chat über die drei wichtigsten Möglichkeiten zur Verbesserung des SAP-Service-Supports durch AMS beizutreten.

