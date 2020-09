Die Interfaith Alliance for Safer Communities (IAFSC) ist eine regierungsunabhängige interreligiöse Organisation, die mit dem Ziel gegründet wurde, religiöse Führungspersönlichkeiten in die Lage zu versetzen, sich für mehr Sicherheit in ihren Glaubensgemeinschaften einzusetzen. Die Organisation hat erfolgreich online einen interreligiösen Runden Tisch veranstaltet, an dem sich 50 Teilnehmer aus 18 Ländern beteiligten, die sieben verschiedenen Religionen angehören.

Dr. Vinu Aram (Direktor des Shanti Ashrams und Co-Moderator von Religions for Peace) äußerte sich folgendermaßen über die Veranstaltung: „Ich möchte der Interfaith Alliance for Safer Communities für dieses Meeting heute danken. Die Arbeit der Interfaith Alliance ist sehr wichtig: Durch die Unterbrechung der Art und Weise, wie wir als Glaubensgemeinschaften während der Covid-19-Krise zusammengearbeitet haben, haben wir festgestellt, dass Kinder stärker gefährdet sind... Während jedes Land versucht, eigene Lösungen zu finden, müssen sich diejenigen von uns, die mit Kindern arbeiten, stärker für deren Belange einsetzen.“

Dana Humaid, CEO der IAFSC, äußerte sich dazu wie folgt: „Selten war der Glaube wichtiger oder mächtiger als in der gegenwärtigen Krise. Die IAFSC organisierte diese Veranstaltung, um Gespräche auf den Weg zu bringen und den Wissensaustausch zwischen verschiedenen Religionen und Glaubensgemeinschaften auf globaler Ebene zu ermöglichen. Religiöse Führungspersönlichkeiten haben die Macht, ihre Glaubensgemeinschaften zu unterstützen, Anwälte der Bedürftigen zu sein, wirklich etwas zu bewirken, Trost zu spenden und auch dazu beizutragen, das Leiden der ihnen anbefohlenen Menschen zu mindern.“

Die andauernde Covid-19-Pandemie ist im modernen Zeitalter beispiellos. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf das körperliche, geistige und seelische Wohlergehen der Mitglieder unserer Glaubensgemeinschaften. Millionen von Menschen haben ihre Arbeit verloren und sind mit Problemen wie Hunger und Obdachlosigkeit konfrontiert. Diese Pandemie hat auch ungeahnte Folgen nach sich gezogen, zum Beispiel eine Zunahme der Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch sowie von rassistisch oder religiös motivierten Hassverbrechen.

Wichtigste Ergebnisse

Die Gespräche am Runden Tisch zielten darauf ab, die wichtigsten Probleme zu erörtern, mit denen unsere Glaubensgemeinschaften heute konfrontiert sind.

Unterstützung für die am stärksten vom Coronavirus betroffenen Menschen bei der Rückkehr in ihr normales Leben

Wir sind alle von dieser Pandemie betroffen, doch nicht in gleicher Weise.

Die Aufgabe des Glaubens und der religiösen Führungspersönlichkeiten besteht darin, die Widerstandsfähigkeit der Menschen aufzubauen, zu fördern und zu stärken.

Wenn religiöse Führungspersönlichkeiten nicht in der Lage sind, mit den Mitgliedern ihrer Gemeinde in Kontakt zu treten und ihnen in schwierigen Zeiten Hilfe und Unterstützung zuteilwerden zu lassen, ist das eine Herausforderung für alle Mitglieder der Gemeinde.

In einigen Glaubensgemeinschaften haben religiöse Führungspersönlichkeiten den Löwenanteil der Arbeit übernommen.

Wir müssen genau auf blinde Flecken achten. Wir dürfen keine Situation schaffen, in der wir andere Gemeinschaften übersehen, die jetzt unsere Hilfe benötigen, z. B. solche Gruppen, die üblicherweise nicht als besonders gefährdete Schichten der Gesellschaft gelten.

Schutz der digitalen Würde von Kindern und Unterstützung der Opfer und ihrer Familien

Religiöse Führungspersönlichkeiten können Vorkämpfer bei der Prävention von sexueller Ausbeutung sein.

Es ist wichtig, dass wir bei unseren Reaktionen von empirischen Daten und Beweisen ausgehen.

Niemand ist ein Experte, wenn es darum geht, Ausbeutung zu verhindern. Die Gemeinschaft ist der Schlüssel zum Erfolg.

Wir müssen die Budgets für Sozial- und Gesundheitsleistungen aufstocken.

Die Familie und familiäre Stabilität sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

Bildung, Mobilisierung, Unterstützung und eine universelle Gesundheitsversorgung sind notwendig, um die Lebensqualität in unseren Gemeinden zu verbessern.

Unter anderem waren die folgenden Organisationen vertreten: Arigatou International, ECPAT International, New York Board of Rabbis, Conference of European Rabbis, Bahá'í International Community, Peres Center for Peace and Innovation, Shanti Ashram, Weltwirtschaftsforum, UNICEF, Konferenz Europäischer Kirchen, Markaz Knowledge City (Indien) sowie Online Antisemitism Task Force.

