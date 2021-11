Die Internationale Buchmesse von Schardscha ist die weltweit größte Verlagsveranstaltung 2021

Die führende Plattform für das Verlagswesen in der arabischen Welt hat mit der 40. Auflage einen großen Erfolg erzielt, indem sie die bisher größte Anzahl von Verlegern und geschäftlich interessierten Agenten anzog.

Die Internationale Buchmesse von Schardscha (SIBF) hat sich in diesem Jahr zur weltgrößten Buchmesse entwickelt. 546 Verleger und Literaturagenten aus 83 Ländern nahmen daran teil, um Netzwerke zu knüpfen, Bekanntschaften zu schließen und geschäftlich zu interagieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005979/de/

During the professional programme of Sharjah International Book Fair - (Publishers Conference) - (Photo: AETOSWire)

Dieser bemerkenswerte globale Erfolg, den die Internationale Buchmesse von Schardscha zum ersten Mal in ihrer 40-jährigen Geschichte erreichen konnte, markiert einen entscheidenden Durchbruch des emiratischen und arabischen Verlagswesens in der zukünftigen Entwicklung der globalen Verlagsbranche.

Zu einem Zeitpunkt, in der sich die Branche mit den Spätfolgen der Covid-Pandemie vermehrt auseinandersetzen und überwinden muss, trafen sich Interessenvertreter des Verlagssystems aus der ganzen Welt in einem Fachprogramm der 11. SIBF Publishing Conference, die seit mehr als zehn Jahren als solide Plattform für den Kauf und Verkauf von Rechten, die Unterzeichnung von Buchverträgen, die Erkundung von Übersetzungsmöglichkeiten und andere kommerzielle Interessen des Sektors dient.

Die SIBF 2021 steht unter dem Motto „There Is Always A Right Book“ und übt weiterhin eine führende Rolle bei den weltweiten Bemühungen um die Wiederbelebung der Verlagsbranche und die Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit aus, nachdem sie bereits für die Organisation einer erfolgreichen Hybrid-Version der Veranstaltung während der Pandemie im Jahr 2020 weltweite Anerkennung erhalten hatte.

HE Ahmed bin Rakkad Al Ameri, Vorsitzender der SBA, kommentierte diesen Erfolg mit den Worten: „Der neue Rekord ist eine lokale, regionale und internationale Errungenschaft, die ohne die kontinuierliche Unterstützung seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Schardscha, der fest daran glaubt, dass der Aufbau starker Gesellschaften und Zivilisationen nur durch Wissen und Bücher erreicht werden kann, nicht möglich gewesen wäre.“

Die SIBF 2021 hat ihre Überlebenskraft bewiesen, indem sie 1.632 Verlage/Herausgeber aus 83 Ländern zusammengebracht hat, die 1,3 Millionen einzigartige Titel ausstellen, von denen 110.000 in diesem Jahr ihr SIBF-Debüt feiern.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005979/de/

National Network Communications

Fadia Daouk

PR Director, +971526172111