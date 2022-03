Die Inzidenz steigt und steigt – lohnt es sich jetzt vielleicht doch noch, BioNTech-Aktien zu kaufen?

Die Neuinfektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus erreichen immer neue Rekorde. Inzwischen werden bestimmte Personengruppen zum vierten Mal geimpft. Gut möglich also, dass die Nachfrage nach den Corona-Impfstoffen weiter hoch bleibt. Aber bedeutet das auch, dass es jetzt eine gute Idee ist, die BioNTech-Aktie zu kaufen?

Diese Frage zu beantworten ist nicht ganz einfach. Denn aus heutiger Sicht ist das Geschäft von BioNTech praktisch komplett vom Verkauf des Corona-Impfstoffes Comirnaty abhängig. Da im letzten Jahr Millionen Menschen geimpft wurden und BioNTech einen hohen Marktanteil besitzt, hätte das Geschäft kaum besser laufen können.

Der extrem niedrige Preis spricht allerdings für die Aktie. Denn aktuell zahlt man für die Aktie mit 170 US-Dollar nicht mal das 5-Fache des letzten Jahresgewinns (Stand 24.03.2022)! Das macht die Aktie zu einer sehr interessanten Investition.

Bei BioNTech klingeln die Kassen

Das große Problem dabei ist, dass der Blick in den Rückspiegel, also auf die vergangenen Gewinne, im Fall von BioNTech nicht besonders hilfreich ist. Wie lange sich das Unternehmen auf die Milliardenumsätze aus dem Verkauf von Comirnaty verlassen kann, ist ungewiss. Aber die Umsätze werden auch nicht von heute auf morgen verschwinden.

Tatsächlich hat BioNTech selbst eine erstaunlich robuste Prognose für das laufende Jahr abgegeben. Demnach soll der Umsatz im besten Fall bei 17 Mrd. Euro stagnieren und im schlimmsten Fall auf 13 Mrd. Euro fallen. Zwar wird der Gewinn aufgrund der im Laufe des Jahres gestiegenen Kosten unter Druck geraten. Aber selbst im schlimmsten Fall ist noch mit einem Milliardengewinn zu rechnen.

Und BioNTech ruht sich nicht auf dem Erfolg aus. Schon im Laufe des Jahres wurden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung deutlich erhöht. Tatsächlich hat das Unternehmen eine gut gefüllte Pipeline an weiteren Produkten, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen dürften und für weitere Einnahmequellen sorgen.

Aber lohnt sich der Einstieg wirklich?

Insgesamt ist die Aktie auf Basis des Gewinns des letzten Jahres extrem günstig bewertet. Im besten Fall wird der Gewinn in diesem Jahr vielleicht sogar ein ähnliches Niveau erreichen. Im schlimmsten Fall wird der Gewinn aber deutlich einbrechen. Diese Ungewissheit ist es, die dafür sorgt, dass die Aktie so günstig bewertet ist. Denn noch ist nicht absehbar, wie sich das Geschäft in den kommenden Jahren entwickeln wird. Die aktuell hohen Gewinne ermöglichen es dem Unternehmen aber, jede Menge Geld in die Forschung zu investieren und im besten Fall eine ganze Reihe neuer Produkte auf den Markt zu bringen, die das Geschäft wieder ankurbeln.

Geht man davon aus, dass uns die Pandemie noch viele Jahre beschäftigen wird, oder blickt man sehr optimistisch auf die Pipeline des Konzerns, könnte die Aktie also durchaus interessant sein.

Der Artikel Die Inzidenz steigt und steigt - lohnt es sich jetzt vielleicht doch noch, BioNTech-Aktien zu kaufen?

Foto: Getty Images