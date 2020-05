Die JRJ Group gibt den Verkauf von ETX Capital an Guru Capital bekannt

Die JRJ Group, ein führendes internationales Private-Equity-Unternehmen, das auf den Finanzdienstleistungssektor und auf Wachstumssituationen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es den Bedingungen für den Verkauf von ETX Capital, einem der am schnellsten wachsenden internationalen Anbieter von Multi-Asset-CFDs und Spread-Betting-Produkten, an einen Fonds zugestimmt hat, der mit Guru Capital, einem in der Schweiz ansässigen Private-Equity-Unternehmen mit besonderer Erfahrung im CFD-Bereich, verbunden ist. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Roger Nagioff, Gründungspartner der JRJ Group, äußerte sich hierzu folgendermaßen: „Während der Eigentümerschaft von JRJ haben wir in branchennahe Akquisitionen investiert und die Technologien des Unternehmens optimiert. Wir freuen uns sehr über die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der Plattform, die wir mit der Führungsmannschaft und den Mitarbeitern aufgebaut haben. Wir wünschen dem Unternehmen viel Erfolg in der nächsten Wachstumsphase.“

„Wir sind dankbar für die Unterstützung der JRJ Group und freuen uns darauf, die Geschäftstätigkeit mit dem Team von Guru Capital auszubauen, einem Unternehmen, das über beträchtliche Erfahrung im CFD-Bereich verfügt“, so John Wilson, CEO von ETX Capital. „ETX Capital hat eine spannende Zukunft vor sich und wird so unseren Bestandskunden und Neukunden sowie unseren Mitarbeitern großartige Möglichkeiten bieten.“

„ETX Capital hat ein hervorragendes CFD- und Spread-Betting-Geschäft aufgebaut, und wir freuen uns über die Möglichkeit, in die Marke zu investieren und diese zusammen mit den talentierten Mitarbeitern des Unternehmens auszubauen“, so Ryan Nettles, geschäftsführender Gesellschafter von Guru Capital.

Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden und dürfte gegen Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200528005721/de/

Ansprechpartner für Medien:



JRJ Group

media@jrjgroup.com



ETX Capital

media@etxcapital.com



Guru Capital

media@gurucapital.com