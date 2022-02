Die klügsten Aktien, die man jetzt mit 20 US-Dollar kaufen und für immer halten kann

Auch wenn niedrige Aktienkurse allein keine Investitionsentscheidungen beeinflussen sollten, werden Qualitätsaktien manchmal zu Tiefstpreisen gehandelt.

Matterport erstellt digitale Zwillinge von Millionen realer Gebäudeflächen.

Magnite spielt eine wichtige Rolle in der Welt der vernetzten Fernsehwerbung.

Wichtige Punkte

Da es immer mehr Online-Broker gibt, die provisionsfreien Handel und Bruchteile von Aktien anbieten, teilen immer weniger Unternehmen ihre Aktien auf, was zu Aktienkursen führt, die einigen Anlegern das Gefühl geben, diese Aktien seien unerreichbar. Zum Glück gibt es noch einige großartige Unternehmen mit Aktienkursen unter 20 US-Dollar.

Investoren sollten es vermeiden, allein aufgrund des Aktienkurses nach Investitionsideen zu suchen, denn manche Aktien werden für weniger gehandelt, weil sie eine schlechte Investition sind. Dennoch gibt es einige fantastische Unternehmen mit niedrigen Aktienkursen, die eine Überlegung wert sind. Sehen wir uns zwei davon an.

Matterport: Kartierung des Metaversums

Matterport ist neu an der Börse, nachdem es im Juli letzten Jahres mit einem Special Purpose Acquisition Unternehmen (SPAC) fusioniert hat. Das Geschäft von Matterport ist die Erstellung digitaler Versionen von realen Gebäuden und Räumen (die sogenannten digitalen Zwillinge). Das Unternehmen geht davon aus, dass diese digitalen Zwillinge es seinen Kunden ermöglichen, Entscheidungen über ihre Räume virtuell zu treffen, anstatt sie persönlich besichtigen zu müssen.

Als Matterport im November seinen Geschäftsbericht zum dritten Quartal 2021 vorlegte - der erste Geschäftsbericht als börsennotiertes Unternehmen - waren die Ergebnisse positiv. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 10 % auf 28 Mio. US-Dollar. Davon entfielen fast 16 Mio. US-Dollar auf Abonnements, 36 % mehr als im dritten Quartal 2020. Es ist gut zu sehen, dass die Abonnementeinnahmen die Gesamteinnahmen übertreffen, denn sie bringen bessere Bruttomargen mit sich.

Das Unternehmen ist noch nicht profitabel und investiert seine Ressourcen in den Ausbau seines Kundenstamms. Ende des dritten Quartals hatte Matterport 439.000 Kunden, ein Anstieg von 116 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtzahl der verwalteten Flächen (die Anzahl der Flächen, für die ein digitaler Zwilling erstellt wurde) stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 62 % auf 6,2 Millionen. Diese Zahlen sind insofern wichtig, als die Geschäftsführung davon ausgeht, dass ihr Markt insgesamt mehr als vier Milliarden Gebäude umfasst und eine Marktchance von 240 Mrd. US-Dollar bietet.

Matterport bietet auch ein offensichtliches und interessantes Spiel mit dem Metaverse. Wenn das Metaversum das nächste große Ding wird, erstellt Matterport bereits diese digitalen Zwillinge und könnte in diesem Bereich in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels werden die Aktien zu 6,78 US-Dollar gehandelt. Mit einer Investition von 20 US-Dollar kannst du dir also ein paar Anteile an diesem spannenden Unternehmen sichern.

Magnite: Auf dem Rückenwind der digitalen Werbung

Mit einem Aktienkurs von 11,23 US-Dollar bietet das digitale Unternehmen Magnite eine großartige Investitionsmöglichkeit für weniger als 20 US-Dollar. Magnite ist die größte unabhängige Sell-Side-Werbeplattform (sie hilft denjenigen, die über Anzeigenplätze verfügen, diese mit Werbung zu füllen). Das Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich des vernetzten Fernsehens (CTV) tätig ist, profitiert vom Rückenwind des immer größer werdenden Bereichs des Streaming-Fernsehens.

Da immer mehr Menschen ihren Medienkonsum auf Streaming über mehrere Geräte verlagern, wird der Anteil der Werbeausgaben auf diesen Plattformen weiter steigen. In diesem Zusammenhang wird prognostiziert, dass die Ausgaben für CTV-Werbung in den USA im Jahr 2022 17 Milliarden US-Dollar übersteigen werden.

Magnite hat bewiesen, dass es in der Lage ist, mit diesem großen Trend zu wachsen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Magnite um 116 % gegenüber dem Vorjahr. Noch wichtiger ist, dass der prozentuale Anteil der CTV-Einnahmen an den Gesamteinnahmen auf 38 % gestiegen ist, verglichen mit 18 % im dritten Quartal des Vorjahres. Dies zeigt, dass Magnite von den CTV-Werbemarkttrends in der gesamten Branche profitiert.

Magnite ist nicht der einzige Anbieter in diesem Bereich, aber das erwartete Wachstum in diesem Bereich ist so groß, dass es viele Gewinner geben kann. Der Kurs von Magnite liegt nicht nur unter 20 US-Dollar, sondern wird auch zu einer sehr attraktiven Bewertung gehandelt. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 5 wird Magnite zu demselben Faktor gehandelt wie Mitte 2020. Es ist auch weniger teuer als sein Konkurrent PubMatic, der ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8 hat.

Das Fazit für Investoren

Der Markt ist voll von starken Unternehmen zu ganz unterschiedlichen Aktienkursen. Wenn es um Aktien unter 20 US-Dollar geht, zeigen sowohl Matterport als auch Magnite starke Ergebnisse in wachsenden Branchen. Beide sind eine Überlegung wert, jetzt zu kaufen und eine langfristige Position einzunehmen.

Der Artikel Die klügsten Aktien, die man jetzt mit 20 US-Dollar kaufen und für immer halten kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Jeff Santoro besitzt PubMatic, Inc. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Magnite, Inc., Matterport, Inc. und PubMatic, Inc.

