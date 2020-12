Die klügsten Leute an der Wall Street kaufen diese 3 Aktien – lohnt es sich, ihnen zu folgen?

Ich habe kürzlich einen Aktien-Screener laufen lassen, um die Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu finden, die Hedgefonds im dritten Quartal gekauft haben, und dabei sind mir drei Namen ins Auge gefallen. Das 3D-Engineering- und Design-Software-Unternehmen Autodesk, das Investmentvehikel (REIT) für Rechenzentrums-Immobilien Equinix und das nachhaltige Wassertechnologie-Unternehmen Xylem. Sie alle hatten im dritten Quartal mehr als 70 Investmentmanager, die neue Positionen eröffneten. Aber sollte man jetzt noch einsteigen?

Dieses Unternehmen verkauft Design- und Konstruktionssoftware an Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen (60 % des Umsatzes) und an Fertigungsunternehmen (30 %). Der Rest kommt vor allem aus dem Bereich Medien und Unterhaltung.

Der Investment Case für die Aktie beruht auf der Idee, dass der Übergang des Unternehmens zum Verkauf seiner Software auf Abonnementbasis (im Gegensatz zu Softwarelizenzen) es dem Unternehmen ermöglichen wird, nicht zahlende Nutzer besser zu konvertieren. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, da die explosionsartige Zunahme der Digitalisierung (3D-Modellierung, Zusammenarbeit in der Cloud usw.) im Bereich Engineering und Design bedeutet, dass Kunden, die ältere Produkte verwenden, die neuen Lösungen von Autodesk verpassen werden.

So strebt das Management weiterhin ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 16 bis 18 % für den Zeitraum von 2020 bis 2023 an und will im Jahr 2023 einen Free Cashflow (FCF) von 2,4 Mrd. Dollar. Basierend auf der aktuellen Marktkapitalisierung von 63,5 Mrd. Dollar würde das Autodesk im Jahr 2023 auf das 26-Fache seines FCF bringen - ein günstiges Verhältnis für ein Unternehmen, das seine Gewinne und FCF mit einer Wachstumsrate jenseits von 15 % steigert. Wenn wir etwas weiter in die Zukunft blicken, dann sehen wir, dass das Kurs-FCF-Verhältnis schon in fünf Jahren auf etwa 11 sinken könnte, bezogen auf die aktuelle Bewertung.

Basierend auf den Zahlen, die auf dem letzten Earnings Call besprochen wurden, ist es jedoch klar, dass es keinen Raum für Fehler gibt. Zum Beispiel hat Autodesk gerade seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekannt gegeben und prognostiziert für das Gesamtjahr 2021 einen FCF von 1,3 bis 1,36 Mrd. Dollar mit einem Umsatzwachstum von 13 bis 16 % und einem FCF-Wachstum von 20 % im Jahr 2022.

Wenn man mit den Zahlen spielt, ergibt sich ein FCF von 1,56 bis 1,63 Mrd. Dollar für 2022, was einen Sprung des FCF von 770 bis 840 Mio. Dollar im Jahr 2023 impliziert, oder eine prozentuale Steigerung von 47 bis 53 %. Das scheint ein aggressives Ziel zu sein, und angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen mit dem 71-Fachen seiner Gewinnschätzung für 2020 gehandelt wird, scheint es, dass der Markt diese aggressiven Annahmen bereits einpreist.

So attraktiv ein Unternehmen wie Autodesk auch ist, der Druck liegt auf dem Unternehmen, die Erwartungen weiterhin zu übertreffen. Daher ist es wahrscheinlich eher eine Aktie, die man im Auge behalten sollte, um bei einem oder zwei enttäuschenden Quartalen zuzukaufen.

Es ist nicht schwer, die zugrunde liegende Investmentthese für diesen Rechenzentrums-REIT zu erkennen, oder zu verstehen, warum Investmentmanager in Scharen zu dieser Aktie gegriffen haben. Einfach ausgedrückt: Die Pandemie hat den bereits starken Trend zu einer erhöhten Nachfrage nach Daten- und Cloud-Speichern beschleunigt. Aus diesem Grund haben sich Investmentmanager mit ziemlicher Sicherheit in die Aktie als „COVID-19-Spiel“ gestürzt.

Allerdings werden die zugrunde liegenden Kräfte, die die langfristige Datennachfrage antreiben, immer stärker. Zum Beispiel werden 5G-Netzwerke die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen und Einzelpersonen Daten nutzen, während Big-Data-Analytik, künstliche Intelligenz und der Wandel hin zu digitalen Technologien und dem Internet der Dinge (IoT) ebenfalls zu einer Explosion der Nachfrage führen werden.

Equinix ist ein kurzfristiger Nutznießer der „Stay-at-home“-Maßnahmen und des damit verbundenen Wachstums von Fernarbeit und Videokonferenzen. Es wäre jedoch ein Fehler, die Aktie abzustoßen, nur weil die Nachrichten über Coronavirus-Impfstoffe einige zu der Annahme verleiten könnten, dass das Wachstum des Unternehmens zukünftig holpriger verlaufen würde.

Das Management prognostiziert für das Gesamtjahr 2020 einen bereinigten operativen Gewinn (englisch abgekürzt AFFO) je Aktie von 23,48 bis 24,61 Dollar. Die Dividende von 10,64 Dollar je Aktie (Rendite von 1,53 %) ist leicht durch den Cashflow gedeckt, und die Anleger können in Zukunft mit Wachstum rechnen. Alles in allem ist Equinix angesichts des jüngsten Stimmungseinbruchs wegen der startenden Impfkampagnen vielleicht einen Kauf wert.

Dieses Unternehmen für nachhaltige Wassertechnologie erwirtschaftet etwa die Hälfte seines Umsatzes mit Wasserversorgern (Abwasserbehandlung und Produktion von sauberem Wasser). Weitere 35 % stammen aus dem Industriesektor (angewandte Wasseraufbereitung) und der Rest aus dem Bereich Gewerbe und Wohnen. Als solches berichtet es aus zwei Hauptsegmenten, nämlich Wasserinfrastruktur und Wasseranwendungen.

Das dritte Segment, Mess- und Steuerungslösungen, enthält eine spannende Sammlung von smarten Technologieunternehmen, die fortschrittliche Analytik und internetfähige Geräte einsetzen, um Versorgungsunternehmen etwa bei der Überwachung und Bekämpfung von Leckagen und Diebstahl zu unterstützen und eine Verbrauchsmessung aus der Distanz (Smart Metering) durchzuführen. Es ergibt sich folglich eine interessante Mischung einerseits aus einer stabilen Nachfrage, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, die Wasserinfrastruktur kontinuierlich zu aktualisieren, und andererseits dem Wachstumskick durch die fortschrittlichen Analyselösungen.

Die Aktie ist seit April um mehr als 40 % gestiegen und wird mit dem 37-Fachen der geschätzten Gewinne für 2021 gehandelt. Es ist aus meiner Sicht schwer zu argumentieren, dass Xylem immer noch ein gutes Investment darstellt, insbesondere für ein Unternehmen, das im dritten Quartal einen organischen Umsatzrückgang von 7 % verzeichnete.

Mit den Geld-Managern der Wall-Street kaufen?

Alles in allem ist Autodesk ein attraktives Unternehmen, aber wenn man Risiken und Renditechancen abwägt, scheint die Aktie voll bewertet zu sein. Xylem wiederum ist eine Aktie, die es wert ist, genau beobachtet zu werden, aber sie scheint ebenfalls überbewertet zu sein. In der Zwischenzeit bietet der jüngste Kursrückgang der Equinix-Aktie bei Kursen um 700 US-Dollar einen guten Einstiegspunkt in eine aussichtsreiche Langzeitstory.

Lee Samaha hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Autodesk und Equinix.

