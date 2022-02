Die Lage ist besser als die Stimmung der Anleger! Peloton | Alibaba | Spirit Airlines

Die Futures an der Wall Street sind ins Plus gedreht. Wir haben einige Sondersituationen. Bei Peloton könnte sich eine Übernahme anbahnen, das wird jedenfalls in den Medien spekuliert. Ich halte dagegen und glaube nicht, dass eine Übernahme für Nike, Amazon oder Apple Sinn machen würde. Bei Alibaba bahnt sich der Ausstieg eines Großinvestoren an. Man munkelt, dass SoftBank plant, einen wesentlichen Anteil der Beteiligung abzubauen. Die Aktie steht also unter Druck. Und: Spirit Airlines und Frontier fusionieren miteinander. Es bildet sich die fünftgrößte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten. Mein Fazit für die Woche: Die Stimmung an der Wall Street ist weitaus negativer als angebracht. Auch die Berichtssaison läuft besser, als der Eindruck erweckt. In dieser Woche werden erneut zahlreiche Unternehmen Ergebnisse melden, u.a. Twitter, Expedia, Coca-Cola und Pepsi.

0:00 | Intro

0:25 | Lage besser als Stimmung der Anleger

2:22 | Verbraucherpreise am Donnerstag

5:00 | Argumente für den Aktienmarkt

10:30 | Arbeitsmarkt

11:35 | Ukraine-Russland-Konflikt

13:55 | Peloton, Nike

20:08 | Alibaba

22:03 | Spotify

23:16 | Ausblick auf die Woche

24:55 | Caesar

