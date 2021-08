Die Lemonade-Aktie hat fast 10 % korrigiert, seitdem ich gekauft habe: Das mache ich jetzt!

Die Lemonade-Aktie korrigierte ein wenig, seitdem ich sie gekauft habe. Innerhalb weniger Tage lag das Minus bereits bei fast 10 %, was alles andere als wenig ist. Vor allem mit Blick auf die Kürze des Zeitraumes. Allerdings habe ich mit einer solchen Dynamik bereits gerechnet.

Schon der Chart verrät schließlich, dass die Lemonade-Aktie kurz- bis mittelfristig nicht gerade in der Erfolgsspur ist. Seit Februar dieses Jahres korrigierte die Aktie inzwischen um über 50 %. Ohne Zweifel nicht gerade wenig. Und es wäre vermessen, anzunehmen, dass ich direkt auf dem Tiefpunkt gekauft hätte.

Aber was mach ich jetzt mit der Lemonade-Aktie und diesem kleineren Discount? Gute Frage! Hier ist jedenfalls meine Antwort, die vielleicht helfen könnte, insgesamt einen guten Einstieg bei dynamischen Wachstumswerten zu finden.

Lemonade-Aktie: Viele kleine Teilkäufe

Eines dürfte dir klar sein: Bei der Lemonade-Aktie ziehe ich nicht die Reißleine. Wie gesagt: Ich habe mir die Aktie angesehen und die besondere Volatilität bereits im Vorfeld erkannt. Sowie auch die absolut realistische Möglichkeit gesehen, dass die Anteilsscheine noch deutlich korrigieren könnten. Vielleicht tritt dieser Fall jetzt ein.

Aus diesem Grund habe ich mich bei der Lemonade-Aktie dafür entschieden, die Aktienposition nach und nach aufzubauen. Das heißt, ich habe zunächst ein wirklich sehr kleines Aktienpaket gekauft. In der Überzeugung, dass sich günstigere Nachkaufchancen ergeben könnten, die ich nutzen würde. Für mich die bessere Alternative, als mit einem größeren Einsatz in eine überaus dynamische Wachstumsaktie zu investieren.

Im Endeffekt ist es daher mein Plan gewesen, falls möglich, meine Aktienposition per Averaging-Down noch ein wenig zu vergünstigen. Das heißt: Fallende Aktienkurse passen eigentlich genau in mein Beuteschema, um allmählich eine größere Position aufzubauen. Ein Discount von ca. 10 % könnte dabei eine erste, günstigere Möglichkeit sein, um meine Position weiter auszubauen.

Langfristig orientiert vom Unternehmen überzeugt

Langfristig orientiert glaube ich an die Zukunftsperspektive der Lemonade-Aktie. Hinter dem Namen steckt schließlich ein Unternehmen, das den Versicherungsmarkt und den Vertrieb digitalisieren möchte. Sowie per Tech-Lösungen darauf setzt, dass Verbraucher sehr innovativ und in kurzer Zeit ihr richtiges Angebot finden. Für mich ein smarter, revolutionärer Ansatz.

Derzeit können wir erkennen, dass sich zumindest die Versicherungsprämien in die richtige Richtung entwickeln. Mit einem Wert der sogenannten In Force Premiums von 297 Mio. US-Dollar und einem Wachstum von 91 % im Jahresvergleich erkennen wir, dass das Volumen zunimmt. Zudem existieren bereits rund 1,2 Mio. Kunden, die die Lösungen hinter der Lemonade-Aktie benutzen. Trotzdem ist die operative Ausgangslage noch sehr klein, die Bewertung entsprechend hoch und die Umsätze schwanken derzeit noch stark.

Geduld ist bei der Lemonade-Aktie daher wichtig und die Volatilität dürfte bleiben. Einen Discount würde ich jedoch für moderate Zukäufe nutzen, um langfristig orientiert die Chance zu vergrößern.

