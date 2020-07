Die LKW-Hybrid-Kühlaggregate von Thermo King sind jetzt auf den Straßen unterwegs

Greggs, Großbritanniens führender Lebensmitteleinzelhändler für Backwaren, ist eines der ersten Unternehmen in Europa, das seine LKW-Flotte mit den neuen Thermo-King-Hybridsystemen ausstattet

Thermo King®, ein führender Anbieter von Lösungen zur Steuerung der Transporttemperatur und eine Marke von Trane Technologies (NYSE:TT), gab heute bekannt, dass seine neuen Hybridkühlsysteme für LKWs und Hochlader an Kunden in ganz Europa geliefert werden. Die neuen Hybrid- und UT Hybrid-Kühlsysteme der T-Serie wechseln nahtlos zwischen Diesel- und Elektromodus, sodass Transporter in Innenstädten, Wohngebieten und emissionsarmen Zonen bei ausgeschaltetem Dieselmotor des Geräts eingesetzt werden können.

Greggs, Großbritanniens führender Lebensmitteleinzelhändler für Backwaren, mit über 1.800 Geschäften im ganzen Land und mehr als sechs Millionen Kunden pro Woche, ist einer der ersten Kunden in Europa, der die Vorteile der neuen Hybridkühlsysteme nutzt. Drei neue Lkw mit den Hybridsystemen von Thermo King werden dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Betriebskosten ihrer Lkw-Transporte in der Londoner Innenstadt zu senken.

„Thermo-King-Einheiten sind seit mehreren Jahren unser bevorzugtes System. Ihre Einheiten haben unseren Betrieben eine gute Flexibilität und Arbeitseffizienz verliehen. Darüber hinaus konnten wir uns immer auf den Support des Thermo-King-Händlerservice-Netzwerks verlassen“, sagte Richard Penna, Gruppenlogistikmanager bei Greggs. „Wir sind sehr kritisch in Bezug auf die Nachhaltigkeit unserer Transportaktivitäten. Für uns ist es von größter Bedeutung, in Innenstädten mit möglichst wenig Lärm und reduzierten Emissionen zu arbeiten. Es war eine natürliche Entscheidung, mit Thermo King zusammenzuarbeiten und unsere Lkw mit diesen neuen Einheiten auszustatten, mit denen problemlos vom Dieselbetrieb auf Elektrobetrieb umgeschaltet, der Schallpegel gesenkt und Emissionen vermieden werden können. Darüber hinaus erwarten wir, vom geringeren täglichen Kraftstoffverbrauch zu profitieren.“

„Die Hybrid-Technologie von Thermo King wurde entwickelt, um Transport- und Lieferunternehmen dabei zu unterstützen, ihre Kühlbetriebe und Investitionen zukunftssicher zu machen. Mit dieser Lösung können sie den Vorschriften immer einen Schritt voraus sein, ihre Gesamtbetriebskosten kontrollieren und wichtige Nachhaltigkeitsziele erreichen“, sagte Colm O’Grady, Produktmanager bei Thermo King. „Thermo King war das erste Unternehmen, das seinen europäischen Kunden eine Hybrid-Anhängerkühlung anbot. Jetzt können auch unsere LKW-Transportkunden von dieser saubereren und elektrifizierten Transportkühlung profitieren, um die städtische Verteilung flexibler und nachhaltiger zu gestalten.“

Die neue Hybrid-Einzel- und Mehrtemperaturlösung für LKWs hat eine Frigoblock-Lichtmaschinen- und Wechselrichterantriebstechnologie. Die nasenmontierte Hybridkühlung der T-Serie Hybrid und die untermontierte UT Hybrid-Kühlung schalten je nach Bedarf automatisch zwischen Elektro- und Dieselbetrieb um. Auf diese Weise können die Transportunternehmen bei ausgeschaltetem Dieselmotor des Kühlaggregats in Innenstädten, Wohngebieten und emissionsarmen Zonen tätig sein.

Das System wird auch von den Fahrern gut angenommen, hauptsächlich aufgrund des einfachen und reibungslosen Übergangs von einer Antriebstechnologie zur anderen. Der Fahrer muss das Fahrzeug nur beim Verlassen des Depots einstellen, und das System wechselt während des Arbeitstages je nach den Anforderungen des Geräts nahtlos in den Elektro- und Dieselmodus.

Die Hybrid- und UT-Hybridlösungen der T-Serie stehen im Einklang mit den Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Trane Technologies für 2030 und der Verpflichtung, die CO2-Emissionen der Kunden um eine Gigatonne zu senken. Dies entspricht den jährlichen Emissionen Italiens, Frankreichs und Großbritanniens zusammen.

Über Thermo King

Thermo King ist eine Marke von Trane Technologies (NYSE:TT), einem globalen Klima-Innovator und weltweit führend bei nachhaltigen Lösungen zur Steuerung der Transporttemperatur. Thermo King bietet seit 1938 Lösungen zur Steuerung der Transporttemperatur für eine Vielzahl von Bereichen an, darunter Anhänger, LKW-Aufbauten, Busse, Flugzeuge, Schiffscontainer und Eisenbahnwaggons. Weitere Informationen unter www.europe.thermoking.com oder www.tranetechnologies.com.

Über Trane Technologies

Trane Technologies ist ein globaler Klima-Innovator. Mit unseren strategischen Marken Trane® und Thermo King® sowie unserem Portfolio umweltbewusster Produkte und Dienstleistungen bieten wir effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und Transport. Weitere Informationen finden Sie unter tranetechnologies.com.

