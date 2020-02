Die Lösung von Tigo für rasches Abschalten: Über eine Million ausgelieferte Einheiten

PV Rapid Shutdown von Tigo ist die einzige UL-System-zertifizierte Lösung und umfasst 110 Wechselrichter für den privaten sowie für den gewerblichen Markt

Tigo Energy, Inc.®, ein Pionier der intelligenten, modularen Flex MLPE & TS4 Plattform, hat heute die erfolgreiche Lieferung von mehr als einer Million Einheiten für rasches Abschalten bekanntgegeben. Diese Einheiten sind bei mehr als 20 Vertriebshändlern in den USA sowie bei den Partnern von Tigo für PV-Module und -Wechselrichter auf dem privaten sowie auf dem gewerblichen Markt erhältlich. Aufgrund der Vorgabe, den Anforderungen des US-amerikanischen National Electric Code (NEC) 2017 – und jetzt 2020 – 690.12 zu entsprechen, haben die Liefermengen die Erwartungen des Unternehmens übertroffen. Tigo macht seine Einheiten für rasches Abschalten außerdem weltweit verfügbar, da die weltweite Nachfrage nach kosteneffektiven Sicherheitslösungen steigt.

Tigo ist weiterhin die einzige UL-System-zertifizierte Multivendor-PV-Lösung für rasches Abschalten für den privaten und den gewerblichen Bereich. Das Unternehmen weist die Nutzer immer wieder darauf hin, dass Geräte für rasches Abschalten den NEC-Anforderungen nur dann gerecht werden, wenn sie von einer Zertifizierungsgesellschaft wie Underwriters Laboratories (UL) geprüft und zertifiziert worden sind. Die Liste der von UL aufgeführten Wechselrichter umfasst über 110 Wechselrichter von 15 Herstellern. Diese UL-Zertifizierung ist Teil von Tigos Multivendor-Initiative, mit der die Kunden die Möglichkeit bekommen sollen, aus zuverlässigen, sicheren und kosteneffektiven Lösungen auszuwählen. Die Kompatibilität der von UL aufgeführten intelligenten Module und der von UL aufgeführten Wechselrichter mit den Produkten der Produktionspartner erlaubt außerdem konstruktive Flexibilität für die Techniker, damit sie den Bestimmungen des NEC 2017 & 2020 690.12 PVRSS gerecht werden können.

„Die Produktzuverlässigkeit bei Tigo ist außergewöhnlich“, sagt Zvi Alon, Vorstandsvorsitzender und CEO von Tigo. „Die weltweite Zuverlässigkeit der von Tigo ausgelieferten Optimierer beträgt 99,9 %, bei einer Rückgabequote von weniger als 0,01 %. Das ist der beste Wert in der Branche und viermal besser als bei anderen MLPE-Lösungen. Wenn wir auf das Jahr 2020 blicken, können wir einen deutlichen Anstieg der Lieferungen prognostizieren – trotz einiger Neuausrichtungen des Marktes bei den internationalen Gebühren sowie unkundigen Kritiken von MLPE, durch die die Solarbranche im vergangenen Jahrzehnt beeinträchtigt wurde.“

Der Anstieg der Lieferungen wird den Bemühungen von Tigo zugeschrieben, seine Präsenz über Vertriebspartnerschaften in Ländern umzugestalten, in denen die Sicherheitsstandards gerade weiterentwickelt werden – etwa in Mexiko, Japan, den Philippinen, Taiwan oder Singapur. In diesen Regionen mögen die Anforderungen nicht so streng sein wie in den USA; die Präsenz lenkt die Aufmerksamkeit jedoch auf die anderen Vorteile von Tigo, etwa Überwachung und Optimierung auf Modulebene. Die Vertriebshändler für die RSS-Lösungen von Tigo in den USA sind u. a. Anixter, BayWa r.e., Capital Electric, CED Greentech, Fortune Energy, Independent Electric, Inter-Island Solar Supply, Krannich, Platt Electric Supply, PROINSO, Renvu, The PowerStore, Warren Del Caribe, Werner Electric und Wholesale Electric Caribe.

Tigo nimmt aktuell Bestellungen an – für Preise und Lieferungsbedingungen wenden Sie sich bitte an Ihren bevorzugten PV-Modulhändler, rufen Sie Tigo unter +1.408.402.0802 an, oder schreiben Sie eine E-Mail an sales@tigoenergy.com.

Über Tigo

Das Unternehmen Tigo aus dem Silicon Valley wurde 2007 von einem Team erfahrener Technologen gegründet. Das Tigo-Team kombinierte einen einzigartigen Ansatz auf Systemebene mit Erfahrungen in den Bereichen Halbleitertechnik, Leistungselektronik und Solarenergie, um die erste Generation der „Smart Module Optimizer“-Technologie für die Solarindustrie zu entwickeln. Tigo lässt sich von der Vision leiten, durch integrierte und nachgerüstete Flex-MLPE- und Kommunikationstechnologie die Solarstromkosten zu senken. Durch Partnerschaften mit Tier-1-Herstellern von Modulen und Wechselrichtern ist Tigo in der Lage, sich mit der intelligentesten modularen TS4-Plattform auf seine wichtigste Innovation zu konzentrieren und das breitere Ökosystem besser zu nutzen. Tigo hat Betriebe in den USA sowie in Europa, Lateinamerika, Japan, China, Australien und im Nahen Osten. Weitere Infos finden Sie unter www.tigoenergy.com.

