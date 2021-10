Die Macht der Verzehnfacher

Ob man an der Börse sehr gute Renditen erwirtschaftet, hängt oft genug nicht davon ab, ob man einige gute Aktien, sondern ob man wenige großartige Aktien findet. Nicht umsonst wird so viel über mögliche Verzehnfacher, auf englisch Tenbagger, geredet.

Wieso sie den entscheidenden Unterschied ausmachen können, ist einfache Mathematik, die aber wahrscheinlich nicht genügend Anleger tief verinnerlicht haben. Deswegen will ich es in diesen Zeilen einmal veranschaulichen.

Nehmen wir als Grundlage ein einfaches Szenario an: Ich investiere ein Portfolio von 100.000 Euro in 20 verschiedene Aktien über zehn Jahre lang, also 5.000 Euro je Aktie. In diesem Zeitraum verdoppelt sich der Aktienmarkt, was einer jährlichen Rendite von 7,18 % entspricht.

Würde sich ebenfalls jede meiner Aktien verdoppeln, dann schneide ich immerhin gleich gut wie der Markt ab. Habe ich ein paar ziemlich gute Aktien dabei, also welche, die sich etwas mehr als verdoppeln, könnte ich damit vielleicht den Markt schlagen, aber so einfach wird das nicht. Denn wenn sich eine Aktie halbiert, muss sich eine andere verdreieinhalbfachen, nur um den Verlust auszugleichen und wieder für eine marktgleiche Performance zu sorgen.

Habe ich aber eine einzige Aktie, die sich verzehnfacht, sieht die Situation schon viel besser aus. So eine Aktie kann viel mehr Fehler ausgleichen - aber wechseln wir auch mal zu optimistischeren Szenarien.

Nehmen wir an, mit 19 meiner 20 Aktien mache ich nichts falsch, aber auch nichts richtig, sie entwickeln sich in der Summe wie der Markt. Mit einer Aktie lande ich aber einen Volltreffer, sie verzehnfacht sich und so werden aus 5.000 beeindruckende 50.000 Euro. Die restlichen 95.000 Euro haben sich immerhin verdoppelt, sodass sich mein Vermögen auf insgesamt 240.000 Euro gesteigert hat, was einer jährlichen Rendite von 9,15 % entspricht, also deutlich mehr als der Gesamtmarkt.

Das ist nur eines von undenkbar vielen möglichen Szenarien, aber es veranschaulicht die Macht der Verzehnfacher deutlich. Über die Jahre und Jahrzehnte haben wir bei The Motley Fool immer wieder mal Aktien gefunden, die sich verzehnfacht haben und teilweise noch viel mehr, und haben dabei gemerkt, dass solche Aktien so wichtig für hervorragende Renditen sind wie kaum etwas anderes.

Foto: Getty Images