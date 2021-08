Die Maus tanzt - und Airbnb | DoorDash

Replaced by the video

Rund 5 Prozent können die Aktien von Disney an der Wall Street zulegen, angefacht durch überraschend hohe Gewinne im zweiten Quartal und solide Abo-Zahlen der Streaming-Plattform Disney+. Trotz solider Zahlen und Ertragsaussichten, stehen die Aktien von Airbnb unter Druck. Das Management signalisiert für das laufende Quartal eine Covid-bedingt leicht nachlassende Buchungslage. Die Aktien von DoorDash leiden unter den verdoppelten Betriebskosten. Das Management investiert in den Ausbau der Bereiche außerhalb von Essenslieferungen, in die internationale Expansion und das Anheuern von Fahrern.

00:00 - Disney Zahlen beeindrucken

04:20 - ABNB von Analysten verteidigt

09:03 - Gegenwind bei DoorDash

10:52 - ContextLogic, SoFi Technologies enttäuschen

11:35 - Palantir Verkaufsempfehlungen

13:40 - Wochenausblick

15:45 - Applied Materials und Micron empfohlen

18:15 - Carnival mit Covid an Bord

19:05 - Covid-Zahlen in China sinken