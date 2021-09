Die Maxon Produkt-Releases im Herbst bieten eine Fülle von nützlichen Funktionen und optimierte Kompatibilität

Updates für fast jede Anwendung des Maxon One Produktpakets des Unternehmens

Maxon, Entwickler professioneller Softwarelösungen für Motion Designer und Visual Effects Artists, hat heute Updates für nahezu alle Anwendungen des Maxon One Produktpakets angekündigt. Cinema 4D R25 und Trapcode Suite 17 bieten neue Funktionen, die VFX Suite 2 wurde um den kürzlich erworbenen Bang Mündungsfeuer-Generator erweitert, Redshift RT wurde eingeführt und mehrere Produkte haben wichtige Kompatibilitäts-Updates erhalten.

Kunden mit einem Maxon One-Abo können alle Produkt-Updates sofort über die Maxon App herunterladen, und auch Anwender mit Cinema 4D-, Red Giant Complete-, Universe- und Redshift-Abo haben sofortigen Zugang zu den Upgrades für die jeweiligen Produkte. Außerdem kann jeder eine 14-tägige Testversion des gesamten Maxon One-Pakets von der Maxon App aus starten und alle großartigen neuen Funktionen der gesamten Maxon-Produktfamilie selbst erleben.

Dieses Update für mehrere Produkte folgt auf die Verbesserungen vieler Produkte, die das Unternehmen Anfang des Jahres veröffentlicht hat, und verdeutlicht das Engagement von Maxon, seine Software konsequent weiterzuentwickeln und den großen Mehrwert des Maxon One-Angebots zu weiter auszubauen.

"Wir haben eine Menge innovativer Funktionen und wertvolle Kompatibilitäten zu vielen der Produkte in Maxon One hinzugefügt", sagt Dave McGavran, CEO von Maxon. "Unser Ziel ist es, Künstlern ein reibungsloses kreatives Erlebnis mit bahnbrechender Technologie zu bieten."

Maxon wird während des zweitägigen virtuellen Events die Features von Cinema 4D R25, Trapcode 17, VFX 2, Redshift RT und mehr vorstellen. Seien Sie am 14. und 15. September online auf 3DMotionShow.com dabei und erleben Sie exklusive Präsentationen von namhaften Artists.

Maxon entwickelt leistungsstarke und gleichzeitig einfach zu bedienende Softwarelösungen für Kreative, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Das innovative Produktportfolio von Maxon hilft Artists, ihre kreativen Workflows zu optimieren. Zu den Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modeling, -Simulation und -Animation, die vielseitige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Werkzeugen für Schnitt, Motion Design und Filmproduktion, die ultraschnellen Redshift Rendering-Lösungen für die High-End-Produktion sowie die intuitive mobile Sculpting-App forger.

Das Maxon-Team besteht aus engagierten Menschen, die sich für den Aufbau und die Förderung einer starken Community für Artists stark machen. Maxon ist überzeugt, dass der Aufbau enger Beziehungen zu den Anwendern und die Förderung ihrer beruflichen Entfaltung entscheidend dafür sind, die Trends in der Branche zu erkennen und die Kunden besser betreuen zu können. Von den beliebten Events bis hin zu den kostenlosen Bildungsangeboten von Cineversity zielen alle Aktivitäten von Maxon darauf ab, dieses Ziel zu erreichen.

Maxon ist Teil der Nemetschek Gruppe.

