Die meistgehandelten Aktien des Tages - Daimler, Volkswagen und CureVac

Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Daimler-Aktie wieder, denn der Vorstand will das Tempo in Sachen Elektromobilität deutlich erhöhen. Sogar eine rein elektrische S-Klasse steht bald in den Startlöchern. Bei den Verkäufen steht die Aktie des Impfstoffverlierers CureVac im Zentrum des Interesses, denn wie nun bekannt wurde, haben vier Vorstandsmitglieder bereits Ende Juni so richtig Kasse gemacht, ihre Anteile größtenteils verkauft und sind jetzt Millionär*innen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007100000, DE0007664039, NL0015436031